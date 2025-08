Motociclista colide contra poste e morre em Paruapebas, no sudeste do Pará

Um motociclista ainda não identificado morreu em um acidente de trânsito ocorrido na rodovia PA-160, próximo do Residencial Alto Bonito, no Município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará, neste sábado (2). Segundo as primeiras informações sobre essa ocorrência, o motociclista teria perdido o controle do veículo e, assim, acabou colidindo contra um poste. A vítima faleceu no local.

A moto teria sido removida do local por uma pessoa ainda não identificada. Uma mulher que se encontrava na garupa da moto e que seria a namorada do condutor sofreu ferimentos e foi encaminhada às pressas para um hospital em Parauapebas, a fim de receber atendimento médico.

Policiais civis e agentes do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte de Parauapebas (DMTT) estiveram no local realizando os procedimentos previstos para casos de acidente. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do motociclista.