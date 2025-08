Colisão entre motocicleta e ônibus mata menino de 11 anos em São Miguel do Guamá

Um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um ônibus registrado na manhã deste sábado (2/8), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará, terminou com a morte de Elias Barbosa de Oliveira, de 11 anos. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava na garupa da moto, juntamente com a mãe, Maria Eunice Barbosa de Oliveira, quando houve o acidente. Até o momento, as circunstâncias do ocorrido não foram esclarecidas.

A PM soube do caso, que aconteceu no Ramal da Ladeira, próximo à comunidade Nossa Senhora do Livramento, por volta das 8h30. De acordo com as autoridades, Elias, a genitora e a irmã dele, que conduzia o veículo, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao hospital da região. No entanto, o menino não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda conforme a PM, o condutor do ônibus, que se tratava de Allan Kyephenn Lopes de Carvalho, tinha fugido do local do acidente. Ele foi localizado pelos militares na casa do pai e encaminhado à Delegacia de São Miguel do Guamá para os procedimentos cabíveis.

Por enquanto, o estado de saúde de Maria Eunice e da irmã de Elias não foi divulgado. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o acidente. Em nota, a PC informou que investiga as circunstâncias do episódio. "Uma criança, de 11 anos, foi encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Outras duas vítimas também foram socorridas. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar na apuração do caso", comunicou a instituição.