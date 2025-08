Servidor que invadiu casa de shows de carro é afastado da Polícia Civil

O servidor comissionado que, ao volante de um carro de luxo, invadiu uma casa de shows do bairro da Cidade Velha, em Belém, na madrugada de domingo (3), foi afastado de suas funções. Em nota, a Polícia Civil informa que o servidor comissionado foi apresentado à Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF), autuado em flagrante por dano qualificado e imediatamente afastado de suas funções.

A instituição reforça que não compactua com condutas dessa natureza e reitera o compromisso com a ética, legalidade e a prestação de um serviço de segurança pública eficaz e responsável à sociedade paraense. A nota não informa o nome e nem o cargo do servidor. A Redação Integrada de O Liberal apura se o servidor pagou fiança e foi liberado e se, portanto, vai responder o processo em liberdade.

A invasão ocorreu no momento em que a casa de shows lotada. Ainda segundo testemunhas, o servidor foi expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher. Outros frequentadores intervieram. Foi quando ocorreu a briga. Ainda segundo essa versão inicial, o suspeito saiu da festa, pegou o carro modelo SUV, de cor preta, e jogou o veículo contra os frequentadores da casa de shows.

Armada, a equipe de seguranças do local entrou em ação. Segundo testemunhas, alguns tiros foram feitos para o alto. Após parar, o suspeito saiu do veículo sob a mira das armas dos seguranças. Frequentadores começaram a agredir o suspeito jogando garrafas e cadeiras no agressor.

O suspeito ficou ferido e foi atendido em um hospital particular de Belém. Em seguida, foi encaminhado para a Seccional de São Brás. O carro do suspeito ficou apreendido na seccional. A administração e os seguranças da casa de shows também estiveram naquela unidade policial para prestar depoimentos.