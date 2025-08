Corpo de homem é encontrado boiando em frente à Estação das Docas em Belém, nesta segunda-feira (04)

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado boiando na baía do Guajará, na manhã desta segunda-feira (4), nas proximidades da Estação das Docas, em Belém. A ocorrência foi registrada por volta das 9h por equipes da Polícia Militar.

De acordo com informações de policiais militares do 2º Batalhão (2º BPM), que atende à área, a vítima não portava documentos e, até o momento da remoção do corpo, nenhum familiar havia comparecido ao local para ajudar na identificação.

O corpo foi resgatado por uma lancha do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), conforme mostram imagens que circularam nas redes sociais. Ainda segundo as imagens, o homem estava vestindo um short e uma camisa preta, além de possuir uma tatuagem na panturrilha direita.

A remoção foi feita pela Polícia Científica do Pará (PCEPA), que ficará responsável pelos exames cadavéricos. Os laudos devem auxiliar nas investigações que serão conduzidas pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.

Procurada na tarde desta segunda-feira, por volta das 14h30, a Polícia Civil informou que “o corpo ainda não identificado foi encaminhado à perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista”. Acionada novamente por volta das 20h, a Polícia Civil informou que não possuía atualizações acerca do caso.