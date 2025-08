servidor que invadiu casa de shows com carro é exonerado da polícia civil

A Polícia Civil informa que o servidor comissionado que invadiu uma casa de shows, usando um veículo, na madrugada de domingo (3), em Belém, foi exonerado e não faz mais parte da instituição. Em nota, divulgada nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil diz que o servidor comissionado foi apresentado à Divisão de Crimes Funcionais (DCRIF), autuado em flagrante por dano qualificado com grave ameaça à pessoa e se recusou a fazer os testes de alcoolemia e exame clínico. Ele foi liberado após pagamento de fiança e exonerado do cargo, não fazendo mais parte do quadro de funcionários da instituição.

A Polícia Civil reitera que não compactua com condutas dessa natureza e reforça o compromisso com a ética, legalidade e a prestação de um serviço de segurança pública eficaz e responsável à sociedade paraense. A invasão ocorreu no momento em que a casa de shows estava lotada. Ainda segundo testemunhas, o servidor foi expulso da festa após ter assediado insistentemente uma mulher. Outros frequentadores intervieram. Foi quando ocorreu a briga. Ainda segundo essa versão inicial, o suspeito saiu da festa, pegou o carro modelo SUV, de cor preta, e jogou o veículo contra os frequentadores da casa de shows.

Armada, a equipe de seguranças do local entrou em ação. Segundo testemunhas, alguns tiros foram feitos para o alto. Após parar, o suspeito saiu do veículo sob a mira das armas dos seguranças. Frequentadores começaram a agredir o suspeito jogando garrafas e cadeiras no agressor.

O suspeito ficou ferido e foi atendido em um hospital particular de Belém. Em seguida, foi encaminhado para a Seccional de São Brás. O carro do suspeito ficou apreendido na seccional. A administração e os seguranças da casa de shows também estiveram naquela unidade policial para prestar depoimentos.