Após discussão, homem é esfaqueado e morto em Marabá

Um homem identificado como Edinalvo Paixão Coelho foi morto a facadas após uma discussão em Marabá, no sudeste do Pará. O caso ocorreu na madrugada de domingo (3), na Rua Goiás, bairro Jardim União. Segundo as informações iniciais, o autor do assassinato seria um homem que estava em uma motocicleta. Não há detalhes sobre a motivação para o homicídio.

"A Polícia Civil informa que a Delegacia de Homicídios de Marabá trabalha para identificar e localizar o suspeito do crime. Testemunhas são ouvidas e perícias foram solicitadas para auxiliar as investigações", comunicou.

A Polícia Civil chegou ao local por volta de 5h40, após o crime ser informado às autoridades. Segundo informações do Portal Correio de Carajás, testemunhas relataram aos agentes da Delegacia de Homicídios que a vítima teria discutido com um homem que estava em uma motocicleta Honda Pop de cor vermelha. Durante o desentendimento, o suspeito teria puxado a faca de dentro da roupa e desferido vários golpes na região do tórax de Edinalvo.

Edinalvo chegou a ser socorrida por algumas pessoas que estavam no local, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na via. Nenhuma pessoa no local soube relatar o que teria dado início à discussão entre a vítima e o principal suspeito. O homem fugiu do local após desferir os golpes em Edinalvo. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local e a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal.