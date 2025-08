Jovens da Amazônia participam do Jubileu e peregrinação em Portugal e Roma

Um grupo de jovens e religiosos do Regional Norte 2 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBBN2) participaram do ‘Jubileu dos Jovens’, em Roma, e realizam peregrinação na Europa. O grupo é composto por 26 pessoas, com o bispo referencial para a juventude, religiosos, assistentes e jovens da Amazônia, representado a Arquidiocese de Belém (PA), Diocese de Macapá (AP) e Diocese de Humaitá (AM).

Sob o comando do salesiano, Dom Antônio de Assis Ribeiro, bispo de Macapá e referencial para a juventude no Pará e Amapá, o grupo iniciou a peregrinação por Portugal. Eles visitaram pontos turísticos religiosos de Lisboa e Fátima, onde o ponto principal da peregrinação culminou no Santuário de Fátima. Seguiram para Veneza, Pisa e Sinalunga e a tão sonhada e esperada Roma, no dia 26 de julho.

“Essa não é uma viagem de turismo, mas uma experiência de peregrinação, para cultivar a sensibilidade espiritual, impulsionar a fé através da Esperança, confortando assim a fraternidade com seus companheiros, para juntos buscar o sentido das coisas, das exigências, das suas atitudes, meditando a Palavra de Deus, refletindo, orando, obedecendo, evitando a dispersão, e assim crescendo como pessoa e se fortalecendo espiritualmente, para reforçar a sua vida interior”, destacou Dom Antônio de Assis Ribeiro.

Dentre os locais de peregrinações estiveram a visita a Basílica de São Pedro, ao Vaticano e seus arredores, Basílica de Santa Maria Maior, Missa na Basílica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São João in Laterano (Catedral de Roma), Terme di Caracalla, Coliseu, Foro imperiale, piazza della República, Fontana di Trevi, Panteon, Piazza del popolo, piazza Navona. Os peregrinos tiveram a surpresa em ver de perto o Papa Leão XIV, ao final da Santa Missa de boas-vindas aos Peregrinos na Praça São Pedro.

Para o jovem Andrey da Costa Souza, da Arquidiocese de Belém, a reunião da juventude mundial no Jubileu reforça o amor ao Cristo. “Nesse Jubileu, ver essa multidão de jovens aqui presente, é simplesmente uma experiência única que nos dá a certeza, nos mostrando que o jovem, sim, é a Igreja. E a igreja só é jovem quando jovem é igreja. Isso nos mostra a esperança do futuro da nossa igreja, para que nós possamos cada vez mais acolher e amar essa juventude que, cada vez mais, ama a Cristo”, refletiu.

A juventude do Regional Norte 2 participou da Jornada Penitencial no Circo Massimo onde receberam o Sacramento da Reconciliação. Em seguida, foram a peregrinação até a Basílica São Paulo Fora dos muros. Ao final do dia, visitaram a Basílica Sagrado Coração de Jesus onde encontraram Padre Fábio Atard, Reitor Mor dos Salesianos, e décimo primeiro sucessor de São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana.

No último sábado (02), o grupo encontrou-se em Tor Vergata onde participaram da Vigília com o Santo Padre junto com milhares de jovens de todos o mundo, e da missa de encerramento do ‘Jubileu dos Jovens’ presidida pelo Papa Leão XIV. “Quero continuar a viver essa experiência marcante. É um ensinamento de vida, de fé, uma renovação de esperança de novos ensinamentos para todos nós, para que possamos levar para a nossa comunidade, para as pastorais. Essa experiência junto ao Papa foi incrível, é uma emoção enorme e não há palavras para descrever”, contou Lucas Magalhães, da Diocese de Humaitá, no Amazonas, que foi inserido no grupo do Regional Norte 2.

A jovem Ana Laura Costa da Silva, representante da Diocese de Macapá, sentiu a alma e a fé reavivadas ainda mais com as atividades. “Ter a oportunidade de estar aqui hoje [na missa de encerramento do Jubileu], participando do Jubileu da juventude, em Roma, cercada por jovens do mundo inteiro, é uma experiência que quero levar de fato para a vida toda. Cada momento vivido, desde as partilhas nos encontros, a peregrinação e o grande encontro com o Papa, são momentos que me fazem reavivar ainda mais a minha fé e a minha paixão pela Igreja Católica. Ao retornar para casa, que eu possa levar comigo todos os ensinamentos de toda essa experiência”, declarou.

O grupo de peregrinos do Regional Norte 2 despediu-se de Roma com uma Celebração Eucarística com a Comunidade Brasileira, e deu prosseguimento a peregrinação em Assis onde participarão de visitas religiosas ao Convento Santa Elizabeth, em Passeios, e Missa no Santuário do Despojamento. O grupo retorna ao Brasil nesta terça-feira, dia 5.