'Laio' morre após ação policial no Marajó

Um homem identificado apenas pelo apelido de “Laio” morreu após uma ação policial na madrugada desta segunda-feira (4/8), em Anajás, no Marajó. Segundo a Polícia Militar, uma guarnição do 9º Batalhão, durante rondas na rua João Martins, viu o suspeito armado em uma motocicleta.

Com isso, os agentes se aproximaram do veículo e mandaram que parasse. No entanto, conforme a PM, “Laio” ignorou a ordem, sacou a arma e atirou contra os policiais, que revidaram.

O suspeito foi baleado e socorrido ao Hospital Municipal de Anajás. De acordo com a Polícia Militar, mesmo com as tentativas de reanimação, ele não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde.

A arma encontrada com o suspeito foi apreendida e apresentada à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. "Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações, conduzidas pela delegacia de Anajás", comunicou.

Ainda segundo a PM, “Laio” tinha uma extensa ficha criminal e é apontado como suspeito em diversos roubos ocorridos no município.