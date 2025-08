Acidente envolvendo jet-ski resulta na morte de mulher na Ilha do Combu, em Belém

Uma mulher identificada como Eluana Miranda morreu na última sexta-feira (1º/8) em um acidente após o jet ski que ela estava colidir com uma árvore às margens do rio, na ilha do Combu, em Belém. O sinistro ocorreu na quinta (31/8) e é apurado pela Polícia Civil. Uma outra pessoa, que não teve o nome revelado, ficou ferida.

Procurada pela Redação Integrada de O Liberal, a PC informou em nota que a delegacia do Jurunas investiga as circunstâncias do acidente que ocasionou a morte de uma mulher. “Outra pessoa foi encaminhada para atendimento médico. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações”, comunicou a instituição.

A reportagem também solicitou um posicionamento da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) e aguarda retorno.