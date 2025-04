Marinha investiga acidente entre jet-ski e lancha que deixou ribeirinho ferido na ilha do Combu

A Marinha do Brasil informou que instaurou um inquérito para investigar um acidente envolvendo uma moto aquática (jet-ski) e uma lancha de pequeno porte, ocorrido no último domingo (6), na área do Furo da Paciência, na ilha do Combu, em Belém. A colisão deixou pelo menos uma pessoa ferida — o condutor da lancha, que sofreu lesões leves.

De acordo com relatos de moradores e testemunhas, o jet-ski era conduzido por duas mulheres e atingiu a parte traseira da lancha, que transportava o piloto e algumas crianças. Imagens obtidas pelo Grupo Liberal mostram as embarcações paradas às margens do rio após o impacto.

Em áudios que circulam pelas redes sociais, moradores afirmam que o jet-ski era conduzido de forma imprudente. “Duas mulheres num jet. Não sabem nem pilotar. O cara vinha ‘berando’ na mão dele. Aí eles bateram nele por trás. Quebrou tudo o motor do cara”, disse um morador. Não há confirmação oficial sobre o uso de coletes salva-vidas pelos ocupantes das embarcações no momento da colisão.

Moradores denunciam que o tráfego no Furo da Paciência tem se tornado cada vez mais perigoso, principalmente nos fins de semana, por conta da imprudência de alguns condutores.

Por meio de nota, a Marinha destacou que não houve registro de poluição ambiental e que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) está à frente das apurações sobre o caso. A autoridade marítima orienta que qualquer irregularidade nas vias fluviais seja comunicada imediatamente, por meio dos telefones (91) 3218-3950 e (91) 98134-3000 (WhatsApp), ou pelo e-mail cpaor.ouvidoria@marinha.mil.br.

Segundo a Marinha, ações de fiscalização são realizadas diariamente na região por meio de inspeções navais e vistorias de embarcações, com o objetivo de garantir a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana nos rios da capital paraense.