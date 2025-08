Dupla suspeita de assaltar tapiocaria é presa pela PM no bairro do Guamá, em Belém

Dois homens suspeitos de roubo foram presos pela Polícia Militar na manhã do último sábado (3/8), no bairro do Guamá, em Belém. De acordo com as autoridades, a dupla havia assaltado uma tapiocaria, localizada na Rua dos Mundurucus, na Cremação. Um homem que presenciou o crime seguiu os suspeitos de moto e acionou a polícia, que passou a acompanhá-los.

Equipes do 20º Batalhão da PM, vinculado ao Comando de Policiamento da Capital I (CPC I), procuraram pelos suspeitos. A ação seguiu pela travessa 14 de Abril com a Mundurucus e terminou no Mercado na Feira do Guamá, onde os dois homens foram detidos. Um deles, de 25 anos, estava armado com uma pistola calibre 7.65 com numeração raspada, contendo 12 munições intactas. Com ele também foram encontrados dois celulares roubados das vítimas.

O segundo envolvido, 30 anos, foi localizado e preso dentro de um açougue, no interior da feira. A motocicleta utilizada no crime também foi apreendida, e após levantamento, constatou-se que havia sido roubada no dia anterior por um dos acusados.

As vítimas conseguiram reaver seus celulares. Os suspeitos foram conduzidos à Seccional de São Brás, onde os procedimentos legais foram iniciados.

A ação contou com o apoio do 20º BPM (Batalhão Comunitário), sob o comando da major Érika e do capitão Mariano. Para a major, a ação reflete o comprometimento da Polícia Militar com a segurança da população. “A pronta resposta das nossas equipes demonstra o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população. Graças à atuação integrada e a colaboração da comunidade, conseguimos recuperar os bens das vítimas e retirar mais uma arma ilegal de circulação”, informou.