Operação da Base Candiru localiza e apreende droga transportada em caixa de som em Óbidos

Em uma operação de fiscalização no domingo (3/8) por meio da Base Integrada Fluvial “Candiru”, situada no estreito de Óbidos, foram localizados e apreendidos 2,3kg de entorpecentes que estavam dentro de uma caixa de som e eram transportados em uma embarcação que tinha como destino Belém. A ação ocorreu no âmbito da operação “Protetor das Fronteiras e Divisas”.

O trabalho policial em diligências abordou o navio “Itaberada”, proveniente de Manaus, capital amazonense. A equipe do Grupamento Fluvial, juntamente com guarnições da Polícia Militar, realizou vistorias nos compartimentos de carga e de pessoas. Ao observar uma caixa de som amplificadora, os agentes suspeitaram da incompatibilidade de peso da carga com o informado na embalagem.

Com o uso da cadela farejadora "Isis", foi apontada a presença de entorpecentes. Ao desmontar o equipamento, foram encontrados dois tabletes contendo substância similar à maconha do tipo “skank”. Diante dos fatos, o material apreendido foi encaminhado à equipe da Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais cabíveis.

O diretor do Grupamento Fluvial, coronel PM José Vilhena, destacou a importância do combate à criminalidade nos rios do Pará. “Essa intervenção ressalta a relevância da luta incessante contra atividades criminosas nos cursos d'água, com foco especial no comércio ilegal de entorpecentes, visando a proteção da nossa área. A apreensão de 2,3kg de entorpecentes representa um golpe significativo contra o crime organizado na região, demonstrando a eficácia das operações de fiscalização e a importância de mantermos a vigilância constante em nossos rios para garantir a segurança de todos”, disse.

A Operação “Protetor das Fronteiras e Divisas” é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em parceria com órgãos estaduais, e visa intensificar o combate a crimes transfronteiriços e ambientais nas regiões de difícil acesso, como a malha fluvial amazônica.