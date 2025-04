Acidente entre jet-ski e lancha deixa homem ferido na ilha do Combu, em Belém

Um acidente envolvendo um jet-ski e uma lancha de pequeno porte foi registrado na tarde deste domingo (6), na área do Furo da Paciência, na ilha do Combu, em Belém. A colisão deixou pelo menos uma pessoa ferida, sem gravidade. A vítima é um homem que pilotava a lancha no momento do impacto.

Segundo relatos de moradores e testemunhas, o jet-ski era conduzido por duas mulheres e colidiu na traseira da lancha, que transportava o condutor e crianças. Imagens obtidas pela reportagem do Grupo Liberal mostram as embarcações paradas às margens do rio após o acidente.

Em áudios que circulam nas redes sociais, moradores relatam que o jet-ski estaria sendo conduzido de forma imprudente. “Duas mulheres num jet. Não sabem nem pilotar. O cara vinha ‘berando’ na mão dele. Aí eles bateram nele por trás. Quebrou tudo o motor do cara”, disse um morador.

Ainda não há confirmação se os ocupantes das embarcações utilizavam coletes salva-vidas no momento do acidente.

Moradores da região afirmam que o tráfego de embarcações no Furo da Paciência tem se tornado cada vez mais perigoso, em razão da imprudência de alguns condutores. Diante disso, há a possibilidade de que uma manifestação seja organizada nos próximos dias para chamar a atenção das autoridades. “Os caras não respeitam”, reclamou um dos moradores.

A reportagem do Grupo Liberal apura mais informações do caso junto aos órgãos competentes: Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Marinha do Brasil.