Homem cai de jet-ski durante o Círio Fluvial e é resgatado por bombeiros e marinha

Um homem que pilotava um jet-ski caiu na água durante o Círio Fluvial de Nossa Senhora de Nazaré 2024, na manhã deste sábado (12). O caso foi registrado em imagens recebidas pela reportagem do Grupo Liberal, que mostram o momento em que o piloto aparece nadando e tentando retornar ao veículo aquático.

As imagens mostram ainda que, além de receber ajuda de outro piloto que estava próximo, o homem também foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil. Não há detalhes sobre as circunstâncias exatas da queda.