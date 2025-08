Homem morre ao trocar tiros com policiais; ele estava em prisão domiciliar

Neste sábado, 02, Joilson Barbosa da Silva morreu após um confronto com a Polícia Militar. O caso ocorreu em Tailândia, nordeste do Pará, por volta das 21h30. Na ocasião, agente de segurança realizavam uma ação de combate ao tráfico de drogas.

De acordo com o Correio de Carajás, os militares se deslocaram até à Travessa Baião, Bairro Santa Maria, após denúncias de tráfico de drogas. No local, encontraram dois suspeitos em frente a uma residência, um deles estava em uma motocicleta, ele entregou uma sacola ao comparsa e fugiu em alta velocidade. O outro correu para dentro do imóvel.

VEJA MAIS

Os agentes se aproximaram do local e foram recebidos com disparos vindos de dentro da casa, o que deu início a uma troca de tiros. Um dos suspeitos foi atingido, Ele foi socorrido e levado ao Hospital Geral de Tailândia (HGT), mas não resistiu.

A equipe da Polícia Militar apreendeu quatro tabletes de maconha, dois celulares e uma pistola carregada com cinco munições intactas. Também foram localizados estojos de disparos e porções de entorpecentes já preparadas para a venda.

As investigações iniciais apontam que Joilson tinha várias passagens criminais, incluindo homicídio e tráfico. Ele se encontrava em prisão domiciliar, aguardando a instalação de uma tornozeleira eletrônica.

Joilson Barbosa da Silva cumpria em prisão domiciliar e aguardava a instalação de uma tornozeleira eletrônica. (Divulgação)