Dois jovens são assassinados em Dom Eliseu, neste domingo (3)

Dois jovens foram assassinados, na manhã deste domingo, no município de Dom Eliseu, no Pará. De acordo com informações do portal Dom Eliseu Notícias, o crime foi registrado na rua Castro Alves, bairro PDS.

As primeiras apurações informam que as vítimas são dois jovens. Um teria sido identificado como Renato e o outro jovem ainda não foi identificado. Após o crime, eles foram levados a uma Unidade de Pronto-Atendimento do município, mas não resistiram aos ferimentos.As circunstâncias do crime ainda estão sendo apuradas.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações e aguarda resposta.