Suspeitos morrem em confronto com a PM durante operação em Paragominas

Dois homens, identificados como Joelson de Sousa Lima e Willame Pinheiro Ferreira, morreram durante uma intervenção policial na noite de quinta-feira (31), no bairro Açaizal, em Paragominas, no sudeste paraense. De acordo com as primeiras informações, os militares se deslocaram até o local após receberem uma denúncia sobre atividade relacionada ao tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram fugir e, segundo a Polícia Militar, reagiram atirando contra os agentes. Houve troca de tiros, e os dois indivíduos acabaram baleados. Eles foram socorridos pelos próprios policiais e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paragominas, mas não resistiram aos ferimentos.

Um dos policiais militares foi atingido de raspão durante o confronto, mas estava fora de perigo. Na ação, foram apreendidas duas armas de fogo, munições, porções de substâncias semelhantes a oxi e maconha, uma balança de precisão digital e uma quantia em dinheiro.

Todo o material foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Paragominas, que ficará responsável pela continuidade das investigações. A operação foi realizada por agentes da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª Cime).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.