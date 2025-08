Homem e mulher são presos com drogas escondidas em cooler vindo de Macapá para o Marajó

Um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Militar no último sábado (2/8), em Anajás, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de tráfico de drogas. Os militares encontraram mais de meio quilo de maconha e cocaína dentro de uma caixa de isopor, que havia saído de Macapá com destino ao município paraense.

Conforme o portal Notícia Marajó, policiais do 80° Pelotão Destacado de Polícia Militar informaram que haviam recebido informações de dentro de uma embarcação que havia saído de Macapá e havia atracado em Afuá, tinha um cooler com drogas e teria como destino Anajás. A informação é que os entorpecentes seriam entregues a uma mulher.

A equipe policial acompanhou a chegada da embarcação e observou o momento em que um homem retirou o cooler do local. Ele foi abordado e, durante as buscas, os policiais encontraram aproximadamente 504 gramas de maconha e 68 gramas de cocaína.

Ainda segundo o Notícia Marajó, a PM comunicou que o suspeito afirmou que a droga seria entregue a uma mulher que morava em uma kitnet no município. No local, a mulher autorizou a entrada dos policiais e relatou que guardaria a droga a pedido de um homem conhecido como “Samuray”. Durante a busca, de acordo com a Polícia Militar, foram encontrados ainda 27 gramas de oxi, além de material que seria usado para embalar entorpecentes.

Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de Anajás para os procedimentos legais. Segundo a PM, um dos detidos havia deixado o sistema prisional há menos de um mês. O caso segue sob investigação.

Em nota, a A PC informou que um homem e uma mulher "foram conduzidos pela Polícia Militar à delegacia de Anajás onde foram presos em flagrante por associação para o tráfico de drogas". Os entorpecentes serão periciados.