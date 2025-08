Mulher é esfaqueada no rosto durante confusão em balneário no Marajó

Uma mulher foi esfaqueada no rosto durante uma confusão em um balneário localizado no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no domingo (4/8). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi no local. O suspeito fugiu.

Conforme o portal Notícia Marajó, frequentadores do balneário acionaram o 9° Batalhão de Polícia Militar. Chegando ao local, os agentes encontraram a mulher com um ferimento acima do olho, provocado por um golpe de faca. Ela foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.

Ainda de acordo com o Notícia Marajó, testemunhas relataram que pessoas tentaram conter o suspeito, mas ele conseguiu fugir com a ajuda de um outro homem, que teria agredido um frequentador no meio da briga para facilitar a fuga do suspeito.

O companheiro da vítima presenciou o crime e disse à polícia que o homem havia ajudado o agressor a escapar. A Polícia Militar conduziu o suspeito de dar fuga ao autor do crime e a testemunha à Delegacia de Polícia Civil de Breves para os procedimentos cabíveis. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que o ocorrido foi registrado como lesão corporal, "pois, de acordo com os depoimentos colhidos, não há indícios de vínculo entre vítima e suspeito". A delegacia de Breves apura as circunstâncias do crime.