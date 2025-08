Suspeito de assaltos morre após perseguição policial e troca de tiros em Castanhal

Uma perseguição policial terminou com um homem morto e outro foragido, no município de Castanhal, no nordeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (4). As primeiras informações indicam que a dupla é suspeita de, no domingo, roubar uma panificadora no bairro de Ianetama, em Castanhal. As informações foram confirmadas pelo coronel Gilberto Cardoso, comandante do 5º Batalhão de Policiamento Militar.

Ainda segundo os portais de notícias da região, a Polícia Militar realizava policiamento no centro de Castanhal e se deparou com dois homens em uma moto, de cor preta e sem placa, na rua Lauro Sodré. Os homens tinham as mesmas características físicas daqueles que, dia anterior, haviam assaltado aquela panificadora.

A guarnição informou que deu ordem de parada, mas o condutor da moto não obedeceu e iniciou a fuga. Eles passaram por cruzamentos movimentados e seguiram pela PA-136, no sentido Terra Alta. E, na fuga, efetuaram disparos contra os policiais, que revidaram, ainda segundo a Polícia Militar. Esse fato ocorreu perto da barreira da Polícia Rodoviária Estadual.

Eles abandonaram a moto e se esconderam em uma área de mata. Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi alvejado e socorrido pelos próprios policiais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. O outro conseguiu escapar pelo matagal e está sendo procurado. A moto usada na fuga havia sido roubada na vila de Abade, no município de Curuçá, no dia 1º deste mês. Também foi apurado que os suspeitos teriam tentado assassinar um segurança na noite anterior, também em Curuçá. Até o momento, os dois não foram formalmente identificados, mas há confirmação de que são naturais do município de Curuçá.

Durante um tempo, a rodovia ficou interditada por causa da ação policial, sendo posteriormente liberada para o tráfego de veículos. Em nota, a Polícia Militar informa que, na manhã desta segunda-feira (4), em Castanhal, a PM prendeu um suspeito após intervenção policial na PA-136. Durante perseguição a uma dupla armada em uma moto roubada, os suspeitos atiraram contra as guarnições e fugiram para uma área de mata. Um deles foi alvejado, socorrido, mas não resistiu. O outro conseguiu fugir. A motocicleta usada havia sido roubada em Curuçá e com os envolvidos foi apreendido um revólver calibre 38 com cinco munições. A ocorrência foi apresentada na Delegacia do Centro de Castanhal, para os devidos procedimentos.