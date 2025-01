Carro roubado invade casa após perseguição policial no bairro do Bengui em Belém

Um carro roubado invadiu uma casa após perseguição policial na madrugada deste sábado (04/01), no bairro do Bengui. O acidente ocorreu por volta das 4h. A Polícia Militar (PM) perseguiu o carro de marca Honda que havia sido roubado de um motorista de aplicativo.

Durante a perseguição, os criminosos trocaram tiros com a polícia e depois perderam o controle do veículo que bateu em uma residência na passagem Ferreira Filho quadra G, nº 43, esquina com a rua São Pedro. A colisão quebrou a grade do pátio da casa, uma moto que estava estacionada do lado de dentro da residência e uma janela de um dos quartos.

De acordo com informações da Polícia Civil (PC), um suspeito morreu após confronto com policiais militares. O motorista de aplicativo, que teve o carro roubado, foi encaminhado para atendimento médico. E três homens foram apresentados na seccional de Ananindeua, autuados por roubo e estão à disposição da Justiça.