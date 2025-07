IFPA abre seleção de estágio com bolsa para estudantes de Belém e Ananindeua; veja como se inscrever

O Instituto Federal do Pará (IFPA) divulgou, nesta semana, um novo edital de seleção para estágio remunerado nos campi Belém e Ananindeua. São quatro vagas imediatas e formação de cadastro reserva. A iniciativa é do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI) da Reitoria, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão (PROEX).

As inscrições ocorrem de 1º a 12 de agosto, de forma exclusiva por e-mail, mediante o envio da documentação exigida no edital para o endereço coordenacao.dti@ifpa.edu.br.

Os estagiários receberão R$ 486,05 (nível médio) ou R$ 787,98 (nível superior) de bolsa mensal. Os aprovados serão convocados por e-mail, com orientações sobre a formalização do Termo de Compromisso de Estágio.

Confira o edital nº 09/2025 da IFPA.

Quem pode participar?

Podem se candidatar estudantes regularmente matriculados nos campi Belém e Ananindeua, nos níveis médio técnico (integrado ou subsequente) e superior, desde que atendam aos seguintes critérios:

Ter frequência ativa;

Possuir idade mínima de 16 anos;

Estar com a documentação regular;

No caso de candidatos do sexo masculino com mais de 18 anos, é necessário estar em dia com as obrigações militares.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato deve enviar um único arquivo em PDF com os seguintes documentos:

Ficha de inscrição preenchida (Anexo I do edital);

Histórico escolar;

RG;

CPF.

O envio deve ser feito para: coordenacao.dti@ifpa.edu.br.

Vagas ofertadas

As vagas são destinadas a estudantes das seguintes áreas:

2 vagas (nível superior): para alunos a partir do 3º semestre dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ou Ciência da Computação – sendo uma das vagas reservada para ação afirmativa;

1 vaga (nível médio integrado): para estudantes do 3º ano dos cursos de Técnico em Telecomunicações, Desenvolvimento de Sistemas ou Informática;

1 vaga (nível técnico subsequente): para alunos a partir do 2º semestre dos cursos de Técnico em Telecomunicações ou Informática.