Programa CredCidadão já beneficiou mais de mil empreendedores em 2025 no Pará

O distribuidor de água mineral do município de Vigia de Nazaré, José Ribamar Pires, é um dos empreendedores beneficiados com o Programa de Microcrédito CredCidadão, criado pelo Governo do Estado para conceder linhas de crédito para estimular a economia e investir no comércio regional. Com o recurso, o empreendedor dobrou o estoque de garrafões, o que influenciou diretamente no maior lucro.

“É muito importante para a gente que está começando ter um impulso financeiro desses, uma linha de crédito com os juros baixos e acessíveis, que funcionam como uma injeção de ânimo para o nosso negócio. O programa atendeu minhas necessidades e utilizei o recurso como capital de giro para investir no empreendimento. O CredCidadão é, de fato, uma mão amiga que chega para ajudar, considero um grande aliado no meu trabalho”, ressalta o distribuidor.

De janeiro até a primeira quinzena de julho de 2025, o CredCidadão já beneficiou 1.028 pessoas, totalizando R$ 4.706.000,00 em recursos. Desse valor, foram destinados R$ 3.746.000,00 na linha de microcrédito convencional, abrangendo diversas atividades como frutarias, depósitos de distribuição de água, venda de açaí, confecções, agricultura familiar e outras; e R$ 960.000,00 na linha CredCidadão Mototaxista Pai D’Égua, beneficiando 48 profissionais.

“É muito gratificante ver a alegria das pessoas recebendo esses benefícios, seja para iniciarem um pequeno negócio ou potencializarem um microempreendimento já existente, gerando emprego, renda, autonomia financeira e dignidade, assim como para os mototaxistas para aquisição de motos novas, renovando a frota e proporcionando mais conforto e segurança para esses profissionais e aos usuários desse transporte alternativo”, destaca Braselino Assunção, diretor-geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito CredCidadão.

Os municípios beneficiados pelo programa em 2025 foram Belém, Ananindeua, Altamira, Bagre, Barcarena, Benevides, Bragança, Breves, Cametá, Conceição do Araguaia, Curionópolis, Itaituba, Jacundá, Limoeiro do Ajurú, Marabá, Parauapebas, Pau D’Arco, Redenção, Santa Izabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São Domingos do Araguaia, um São João de Pirabas, Vigia e Vitória do Xingú.

Beneficiado no município de Conceição do Araguaia, o produtor rural Gabriel Lopes celebra os avanços conquistados a partir do recurso do programa. “Graças ao CredCidadão, que garante uma linha de crédito mais barata aos pequenos empreendedores, meu negócio só melhorou. Hoje, eu tenho um plantio de limões que, graças ao programa, eu vou conseguir irrigar e ampliar esta produção para os próximos anos”, comemora.

PROGRAMA

O benefício é um microcrédito com juros baixos, no máximo de 1% ao mês, podendo ser renovado. Voltado para microempreendedores formais e informais, o programa concede linhas de crédito de até R$ 5 mil, em condições especiais, para estimular a economia nos municípios. Já a vertente do CredCidadão Mototaxista Pai D’Égua tem como objetivo renovar a frota e melhorar a segurança no trânsito para mototaxistas e usuários, a partir da aquisição de veículos e equipamentos de segurança, como capacete, luvas e coletes.