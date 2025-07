Círio de Macapazinho celebra 98 anos de fé e tradição na vila quilombola

A vila quilombola de Macapazinho, localizada a cerca de 15 km da zona urbana de Castanhal, realiza neste domingo (03) a 98ª edição do tradicional Círio de Nossa Senhora de Nazaré. A festividade, marcada por profunda devoção e identidade cultural, reúne moradores e visitantes em uma emocionante romaria fluvial pelo rio Apeú, onde dezenas de embarcações ornamentadas seguem a imagem da padroeira em cortejo de fé.

Com o tema “Com Maria, peregrinos da Esperança”, a edição deste ano reforça o sentido espiritual da caminhada com Nossa Senhora. Desde junho, a imagem peregrina visita as vilas e comunidades da região, levando bênçãos e preparando os corações para a grande celebração.

A programação do Círio abre oficialmente o calendário de procissões marianas na região e tem início no sábado (02), com uma carreata que sai às 14h da Paróquia Cristo Rei, em Castanhal. No domingo, o ápice da festa se dá com a tradicional romaria fluvial, um dos momentos mais aguardados pelos devotos.

A imagem original de Nossa Senhora de Nazaré, por questões de preservação, não participa mais das procissões desde 2022. Ela permanece resguardada em um nicho especial na igreja de Macapazinho, símbolo da fé que atravessa gerações na comunidade.

Uma história de promessa e gratidão

O Círio de Macapazinho nasceu de uma promessa feita em 1927 pelo músico Emílio do Rosário, que dava aulas na vila. Em uma viagem de barco rumo a Belém, sofreu um acidente e foi o único sobrevivente. Em agradecimento pela vida poupada, prometeu a Nossa Senhora de Nazaré que realizaria uma procissão em sua homenagem na comunidade. Assim nasceu a tradição que já dura quase um século.

Devoção que passa de geração em geração

Para Lukas Reis, coordenador da festividade e filho da comunidade, estar à frente do Círio é mais que uma responsabilidade: é uma missão de fé. “Nasci em uma família muito devota de Nossa Senhora de Nazaré. Cresci vendo meu avô trabalhando pelo Círio, depois meus tios, e hoje sou diretor há mais de seis anos. As graças são incontáveis. O amor e a devoção vêm de geração em geração”, relata.

Apesar dos desafios enfrentados na organização, Lukas destaca que a emoção dos fiéis no dia do Círio é o combustível que move toda a equipe. “É gratificante ver os rostos cheios de emoção. São muitos que vão a Macapazinho pedir por uma graça ou agradecer por uma bênção. É isso que nos motiva a manter viva essa tradição tão forte”, afirma.

Programação:

Sábado: 02 de agosto

08h - Carreata de Nsa Sra de Nazaré saindo da Paróquia de Cristo Rei (milagre) pelo centro de castanhal, retornando para Igreja Matriz de Cristo Rei

16h - Saída da Carreata de Nsa Sra de Nazaré saindo da Paróquia de Cristo Rei (milagre) até Macapazinho.

19h - Missa da apresentação do manto 2025

21h - Programação Cultural, show e venda de comidas.

00h - Queima de fogos

DOMINGO: 03 de agosto

CÍRIO DE NAZARÉ

07h30 - Missa de abertura do Círio na agrovila Boa Vista, seguindo após o término com o Círio fluvial pelo Rio apeu.

Após a chega no Círio fluvial, inicia o círio terrestre pelas ruas de Macapazinho.

10h - Missa campal do Círio.

15h programação cultural, show e sorteios de valiosos prêmios.

Festividade do círio

de 09 a 11 de agosto

09 de agosto - sexta-feira

19h30 - Santa Missa

20h30 - Programação Cultural com show, vendas de comidas e sorteios

10 de agosto- Sábado

19h30 - Santa Missa

20h30 - Programação Cultural com show, vendas de comidas e sorteios

11 de agosto- Domingo

Re-Círio

09h - Santa Missa

Após a missa procissão de encerramento do círio 2025.