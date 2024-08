1° EcoBike da Fé da agrovila de Macapazinho, em Castanhal

Vem aí o 1º EcoBike da Fé. O passeio ciclístico em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, padroeira da agrovila de Macapazinho, localizada a 15 quilômetros da zona urbana de Castanhal. O pedal que reúne fé e consciência ecológica será realizado no domingo, 25 de agosto.

A concentração será 8h da manhã, no coreto da praça, com percurso de 45 km. Saindo de Macapazinho os cliclistas passarão pela cabeceira do São João que fica na entrada da comunidade quilombola da Trindade em Santa Izabel e desce até o ramal da serraria em Inhangapí. Depois seguirão pelo ramal da paraibana até em Macapazinho.

Rota passa por nascentes e pelos rios Apeu, em Macapazinho e rio São João, em Trindade, onde ficará o primeiro ponto de apoio.

O 1° EcoBike da Fé foi idealizado por um grupo de amigos apaixonados por pedal e que sempre praticam a atividade em Macapazinho, como explica uma das coordenadoras, Carmem Quadros.

“Somos um com 49 ciclistas chamado “Pra Que Pressa”, o PQP. O presidente é o Albino Pereira Filho ( Junior). A idealização do evento foi uma conversa inicial entre o grupo e a diretoria do Círio Fluvial de Macapazinho. E muitos amigos e outros grupos de pedais de Castanhal tem aderido à proposta que é aliar a fé a uma consciência ecológica e histórica da nossa região”, explicou,

Os rios por onde o pedal passará tem a função de dar volume ao rio Inhangapí.

“O rio Apeú e o São João tem uma importância ímpar na região. E além de dar volume ao Rio Inhangapi, tem o fator histórico para essas comunidades. O Círio Fluvial percorre o rio Apeú”, disse Carmem Quadros.

A taxa de inscrição para participar do 1° EcoBike da Fé é de 30 reais. O valor arrecadado será empregado nos projetos sociais da igreja matriz de Macapazinho.

“Principalmente nas obras estruturais da igreja. É uma forma de contribuir com a comunidade quilombola. Então, nosso passeio vai dar um olhar sobre a responsabilidade com o Patrimônio Histórico Cultural e Ambiental, da região, agregada a prática esportiva e lazer”, observou Carmem Quadros.

Serviço

Inscrição https://forms.gle/SMpoXkZnCb45gHNk6

Taxa: 30 reais

Data: 25 de agosto (domingo)

Horário: 8h

Local: coreto de Macapazinho

Informações: 91 985101972