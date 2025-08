Instituto Ação Pensando Bem inaugura endereço e celebra poder ajudar os mais necessitados

O Instituto Ação Pensando Bem (APB) realiza diversas ações de caridade em Belém, que vão desde a distribuição de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade até mutirões de limpeza em praias do estado do Pará. Em celebração a uma nova fase, a entidade vai inaugurar sua nova sede no próximo dia 18 de agosto, a partir das 16h30, na travessa Quintino Bocaiúva, nº 1.423.

Com 20 de existência, o Instituto realiza ações por todo o estado, e terá agora um espaço novo, que incluirá uma galeria de fotos contando a história da entidade. A presidente do APB, Carmem Peixoto, celebrou a nova fase em busca de ajudar quem mais precisa.

“Nós temos 50 integrantes, mais 50 colaboradores. Nós já fizemos várias obras, como reforma de creches, reforma de asilos, além de distribuir comida nas ruas toda quarta-feira. É um legado muito grande e muito especial”, contou.

VEJA MAIS

O evento também contará com a presença de representantes do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) e da desembargadora Célia Pinheiro, que receberá a doação de 400 absorventes destinados a uma ação voltada para mulheres.