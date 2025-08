Cemitérios de Belém recebem manutenção para o Dia dos Pais

Com a proximidade do Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (10), os cemitérios públicos municipais de Belém e seus distritos estão passando por ações de manutenção para receber os visitantes que prestarão homenagens aos entes falecidos. O trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel) e ocorre entre a última segunda-feira (4) e sábado (9).

Entre os serviços executados estão a roçagem, limpeza geral e pintura de meio-fio. As ações contemplam os cemitérios de Santa Izabel, no Guamá; São Jorge, na Marambaia; Santa Isabel, em Icoaraci; e Cemitério da Vila, em Mosqueiro.

Ambiente mais acolhedor aos visitantes

Segundo a prefeitura, essas atividades integram o calendário anual da Sezel, mas são intensificadas em datas comemorativas, quando há maior fluxo de pessoas nesses espaços. O secretário executivo adjunto da Sezel, Wilson Neto, destaca o objetivo das ações.

“Estamos empenhados em garantir que os cemitérios estejam limpos e bem cuidados, reforçando nosso compromisso com a dignidade e o respeito às famílias belenenses”, afirma.

Além dos serviços físicos, a Sezel vai reforçar as equipes de plantão durante o final de semana para oferecer apoio à população nos principais cemitérios da cidade.

Parceria com o sistema penitenciário

Uma das iniciativas de destaque é a parceria com o sistema penitenciário. No Cemitério Santa Izabel, apenados participam da execução dos serviços como forma de ressocialização e reintegração social por meio do trabalho. Toda a atuação ocorre sob acompanhamento e supervisão de agentes da Sezel.