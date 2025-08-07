Capa Jornal Amazônia
Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

Bruna Lima
fonte

Entre os colaboradores que acompanharam o evento, o clima era de leveza e integração (Fotos: Flávio Contente/especial o liberal)

Os colaboradores do Grupo Liberal viveram um fim de expediente diferente nesta quinta-feira (7), em homenagem ao Dia dos Pais. A partir das 16h, o hall da empresa se transformou em palco para um show de stand-up comedy protagonizado pelos humoristas paraenses Liph Souza e Cris Costa. A programação especial também contou com degustação de pratos típicos da culinária regional e ações voltadas à valorização dos pais que fazem parte da equipe.

Para Lipe Souza, a oportunidade de se apresentar nesse tipo de ambiente é sempre um desafio prazeroso. “A gente não está tão acostumado com show corporativo, mas quando aceitamos, a ideia é improvisar e trazer temas com os quais o público se identifique. Esse foi o caso. Falamos sobre a paternidade e o cotidiano de uma forma leve, com bom humor, mas sem deixar de tocar em temas importantes”, disse o comediante, que iniciou sua carreira em 2019 e encontrou na comédia um caminho de realização pessoal.

image

Cris Costa, que já soma dez anos de carreira no humor, reforçou a importância de adaptar o conteúdo ao público. “Esse foi um show mais voltado para a realidade dos pais. É sempre muito legal poder fazer isso, porque a gente aproxima o riso da vivência de quem está ali assistindo. E essa troca é o que faz sentido”, comentou. De volta a Belém desde 2022, Cris ficou conhecido nas redes sociais com os vídeos do personagem “Jesus Paraense” e hoje se dedica à comédia regional.

Entre os colaboradores que acompanharam o evento, o clima era de leveza e integração. Para o cinegrafista Rafael Nazareno Amaral, de 43 anos, momentos como esse ajudam a aproximar os colegas de trabalho. “Foi muito legal. A gente acaba interagindo com pessoas que nem sempre vê no dia a dia. Isso aproxima os colaboradores e deixa o ambiente mais leve”, avaliou.

Já o repórter Max de Souza destacou o valor simbólico da homenagem. “Ser pai é carregar uma responsabilidade enorme. É proteger, prover, acolher. Ser lembrado e reconhecido por isso é uma grande alegria. É como ser visto como aquele super-herói da família”, afirmou.

A comemoração também teve um sabor especial. Convidado pela equipe do Grupo Liberal , o engenheiro florestal e chef de cozinha Edmilson Macedo dos Santos preparou um prato típico da região, o Arroz Pai D’égua, feito com charque, tucupi e jambu. “Me inspirei na cultura amazônica e escolhi ingredientes que falam da nossa identidade. Foi uma honra contribuir com esse momento”, disse.

A ação contou ainda com o apoio da Empório São Miguel, que forneceu produtos para a ocasião. Para o engenheiro agrônomo e proprietário da marca, Miguel Lopes, a parceria é uma forma de valorizar a data. “Além de divulgar nossos produtos, conseguimos homenagear os pais do Grupo Liberal com o que temos de melhor em qualidade e sabor”, concluiu.

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização das relações humanas no ambiente de trabalho.
