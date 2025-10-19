Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência da Primeira Infância, e em parceria com o Governo do Estado do Pará e o Ministério dos Direitos Humanos, realiza, na manhã desta segunda-feira, 20, uma Reunião Técnica com as instituições do sistema de proteção de crianças e adolescentes.

O objetivo é apresentar o Protocolo “Nosso Clima, Nosso Futuro, Nossas Crianças: proteção para crianças e adolescentes na COP 30”. A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

O objetivo central é consolidar o alinhamento técnico entre as instituições do Sistema de Justiça e demais órgãos estratégicos. A reunião visa garantir a implementação eficaz do Plano de Ação para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes durante a COP 30.

Foi solicitada a indicação de representantes, com atuação aderente à temática, para contribuir com a construção coletiva das estratégias de execução.