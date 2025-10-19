Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Belém chevron right

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

O Liberal
fonte

A reunião visa garantir a implementação eficaz do Plano de Ação para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes durante a COP 30. (Reprodução)

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência da Primeira Infância, e em parceria com o Governo do Estado do Pará e o Ministério dos Direitos Humanos, realiza, na manhã desta segunda-feira, 20, uma Reunião Técnica com as instituições do sistema de proteção de crianças e adolescentes.

O objetivo é apresentar o Protocolo “Nosso Clima, Nosso Futuro, Nossas Crianças: proteção para crianças e adolescentes na COP 30”. A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

O objetivo central é consolidar o alinhamento técnico entre as instituições do Sistema de Justiça e demais órgãos estratégicos. A reunião visa garantir a implementação eficaz do Plano de Ação para a Proteção Integral de Crianças e Adolescentes durante a COP 30.

Foi solicitada a indicação de representantes, com atuação aderente à temática, para contribuir com a construção coletiva das estratégias de execução.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

'Terra poderosa'

Amaury Lorenzo dança carimbó em Belém e declara amor pelo Pará

Ator compartilhou vídeo nas redes sociais celebrando a cultura paraense e elogiando o povo

11.10.25 17h04

Círio

TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

Transmissão vai estar na programação do JL2, a partir das 18h deste sábado (11), com duração de 1h40

10.10.25 8h00

Círio 2025

Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré ao Pará, Brasil e mundo

Cobertura multiplataforma destaca a religiosidade da devoção à padroeira dos paraense, Nossa Senhora de Nazaré

10.10.25 6h00

MAIS LIDAS EM BELÉM

OPORTUNIDADE!

Intercâmbios gratuitos são oportunidades para estudantes conhecerem novos países

Experiências de universitárias mostram que estudar fora do país é possível com dedicação, pesquisa e acesso às bolsas públicas

19.10.25 9h00

QUE VENHA A COP 30!

Belém decreta feriado municipal e teletrabalho durante a COP 30; veja os dias

Além do feriado municipal decretado, a Prefeitura de Belém determinou teletrabalho na administração direta e indireta e a segunda parte das férias escolares da rede municipal de ensino

17.10.25 12h37

BELÉM

Grande Belém ganha nova ponte estaiada ligando Icoaraci e Outeiro, entregue pelo Governo do Estado

Obra estrutural para a mobilidade, integração e desenvolvimento urbano na Região Metropolitana da capital paraense foi inaugurada pelo governador Helder Barbalho neste sábado (18)

18.10.25 14h16

BELÉM

Prefeitura apresenta Plano de Proteção para crianças na COP 30

A reunião irá detalhar as diretrizes, metas e ações interinstitucionais que compõem o protocolo de proteção às crianças e adolescentes.

19.10.25 18h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda