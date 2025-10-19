Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025, destinado à contratação temporária de 31 profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para atuação na sede da instituição, localizada no bairro Umarizal, em Belém.

As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, por meio do site www.sipros.pa.gov.br. Confira a seguir os salários, cargos disponíveis e como se inscrever.

A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará é uma instituição pública de referência em saúde no estado, especialmente nos atendimentos de alta complexidade e atenção materno-infantil.

📌 Quais são os cargos disponíveis?

O certame contempla 31 vagas, sendo 28 de ampla concorrência e 3 reservadas para pessoas com deficiência (PcD). As vagas são distribuídas da seguinte forma:

Nível Superior

Administrador – 2 vagas

Farmacêutico – 1 vaga

Médico Anestesiologista – 1 vaga

Médico Clínico Geral – 1 vaga

Médico Cirurgião Torácico – 2 vagas

Médico Cirurgião Vascular – 1 vaga

Médico Ginecologista Obstetra – 5 vagas + 1 PcD

Médico Infectologista – 1 vaga

Médico Intensivista Adulto – 2 vagas

Médico Intensivista Pediátrico – 4 vagas + 1 PcD

Médico Neonatologista – 5 vagas + 1 PcD

Médico Pediatra – 1 vaga

Médico Pediatra – Assistência ao Recém-Nascido – 1 vaga

Nível Médio

Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga

💰 Salários e benefícios

O vencimento-base varia entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de outras vantagens legais, conforme o cargo e a função desempenhada.

🗓️ Inscrições e etapas do processo seletivo

As inscrições ficarão abertas das 00h do dia 20/11 até 23h59 do dia 22/11/2025, no site oficial: www.sipros.pa.gov.br

Etapas do PSS:

Inscrição on-line – de caráter habilitatório Análise documental e curricular – eliminatória e classificatória Entrevista individual – eliminatória e classificatória

📑 Requisitos para participação

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve:

Ser brasileiro nato ou naturalizado

Ter no mínimo 18 anos

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares

Não possuir condenação criminal ou sanção impeditiva

Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo

Apresentar diploma/certificado de escolaridade exigida para a função

CONFIRA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 03/2025/FSCMPA (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Permanente do PSS pelos seguintes canais:

E-mail: processo.seletivo@santacasa.pa.gov.br

Telefone/WhatsApp: (91) 98628-0081

📝 Como se inscrever?

Para se inscrever no Processo Seletivo da Santa Casa do Pará, siga os passos abaixo:

Acesse o site www.sipros.pa.gov.br entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025. Preencha o cadastro com seus dados pessoais, CPF, e-mail, escolaridade, experiência e qualificações. Confira todas as informações e confirme sua inscrição. Envie os documentos comprobatórios exigidos, como diplomas, certificados, comprovante de experiência, documentos pessoais e comprovante de residência. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPG, JPEG ou PNG, com até 1 MB cada.

⚠️ Importante: Só poderão participar candidatos que comprovem residência em Belém ou Região Metropolitana.