Santa Casa do Pará abre seleção com 31 vagas para níveis médio e superior; veja como se inscrever
Inscrições são gratuitas para o processo seletivo e salários chegam a R$ 2 mil
A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA) abriu inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 03/2025, destinado à contratação temporária de 31 profissionais de níveis médio e superior. As oportunidades são para atuação na sede da instituição, localizada no bairro Umarizal, em Belém.
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025, por meio do site www.sipros.pa.gov.br. Confira a seguir os salários, cargos disponíveis e como se inscrever.
A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará é uma instituição pública de referência em saúde no estado, especialmente nos atendimentos de alta complexidade e atenção materno-infantil.
📌 Quais são os cargos disponíveis?
O certame contempla 31 vagas, sendo 28 de ampla concorrência e 3 reservadas para pessoas com deficiência (PcD). As vagas são distribuídas da seguinte forma:
Nível Superior
- Administrador – 2 vagas
- Farmacêutico – 1 vaga
- Médico Anestesiologista – 1 vaga
- Médico Clínico Geral – 1 vaga
- Médico Cirurgião Torácico – 2 vagas
- Médico Cirurgião Vascular – 1 vaga
- Médico Ginecologista Obstetra – 5 vagas + 1 PcD
- Médico Infectologista – 1 vaga
- Médico Intensivista Adulto – 2 vagas
- Médico Intensivista Pediátrico – 4 vagas + 1 PcD
- Médico Neonatologista – 5 vagas + 1 PcD
- Médico Pediatra – 1 vaga
- Médico Pediatra – Assistência ao Recém-Nascido – 1 vaga
Nível Médio
- Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
💰 Salários e benefícios
O vencimento-base varia entre R$ 1.320,00 e R$ 2.053,54, podendo ser acrescido de outras vantagens legais, conforme o cargo e a função desempenhada.
🗓️ Inscrições e etapas do processo seletivo
As inscrições ficarão abertas das 00h do dia 20/11 até 23h59 do dia 22/11/2025, no site oficial: www.sipros.pa.gov.br
Etapas do PSS:
- Inscrição on-line – de caráter habilitatório
- Análise documental e curricular – eliminatória e classificatória
- Entrevista individual – eliminatória e classificatória
📑 Requisitos para participação
Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado
- Ter no mínimo 18 anos
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares
- Não possuir condenação criminal ou sanção impeditiva
- Ter aptidão física e mental para o exercício do cargo
- Apresentar diploma/certificado de escolaridade exigida para a função
CONFIRA O EDITAL DO PROCESSO SELETIVO N.º 03/2025/FSCMPA (NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR)
Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Comissão Permanente do PSS pelos seguintes canais:
E-mail: processo.seletivo@santacasa.pa.gov.br
Telefone/WhatsApp: (91) 98628-0081
📝 Como se inscrever?
Para se inscrever no Processo Seletivo da Santa Casa do Pará, siga os passos abaixo:
- Acesse o site www.sipros.pa.gov.br entre os dias 20 e 22 de novembro de 2025.
- Preencha o cadastro com seus dados pessoais, CPF, e-mail, escolaridade, experiência e qualificações.
- Confira todas as informações e confirme sua inscrição.
- Envie os documentos comprobatórios exigidos, como diplomas, certificados, comprovante de experiência, documentos pessoais e comprovante de residência. Os arquivos devem estar em formato PDF, JPG, JPEG ou PNG, com até 1 MB cada.
⚠️ Importante: Só poderão participar candidatos que comprovem residência em Belém ou Região Metropolitana.
