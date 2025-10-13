Prefeitura de Parauapebas abre novo processo seletivo para contratação temporária; veja detalhes

A Prefeitura Municipal de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad) e da Coordenadoria de Treinamentos e Recursos Humanos (CTRH), confirmou nesta segunda-feira (13/10) a realização do Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2025, destinado à contratação temporária de profissionais de níveis médio e superior para diversas secretarias municipais.

O edital ainda não está disponível no site oficial de concursos de Parauapebas, e as datas para inscrições e demais etapas também não foram divulgadas pela prefeitura. Apesar disso, as inscrições serão gratuitas e feitas exclusivamente pela internet, por meio da plataforma pss.parauapebas.pa.gov.br, seguindo o cronograma que será divulgado posteriormente.

Como será o concurso?

O processo seletivo visa preencher vagas imediatas e formar cadastro de reserva para contratos temporários, conforme a Lei Municipal nº 4.249/2002. O PSS será realizado em quatro etapas:

Inscrição on-line;

Análise documental e curricular, eliminatória e classificatória;

Entrevista, eliminatória e classificatória;

Habilitação, etapa final para entrega de documentação e exames admissionais.

Quais áreas terão vagas disponíveis?

As oportunidades contemplam diversas áreas da administração pública, incluindo:

Administração

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Mulher

Meio Ambiente

Obras

O edital também reserva 5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD), desde que a deficiência seja compatível com as funções oferecidas.

Documentação e critérios de seleção

Durante a inscrição, os candidatos deverão anexar documentos comprobatórios, como diplomas, certificados e comprovantes de experiência profissional. A seleção será conduzida por comissões designadas pela Prefeitura, que avaliarão a experiência, formação acadêmica e desempenho dos candidatos nas entrevistas.

O resultado final será homologado e publicado no Diário Oficial do Município, com validade de um ano, prorrogável por igual período. As contratações ocorrerão conforme a necessidade do serviço público e disponibilidade orçamentária da administração municipal.

Onde acompanhar as informações oficiais?

Para mais informações e para acompanhar a publicação do edital, os interessados devem acessar o site oficial da Prefeitura de Parauapebas: www.parauapebas.pa.gov.br e o Diário Oficial eletrônico do município.