Arcon abre seleção com vagas para níveis médio e superior em Belém com salários de até R$ 6 mil

A Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon/PA) abriu nesta sexta-feira (10) o Processo Seletivo Simplificado (PSS) nº 002/2025 para contratação temporária de 62 profissionais de níveis médio e superior na capital paraense.

As oportunidades abrangem quatro funções: Controlador de Serviços Públicos, Analista em Regulação de Serviços Públicos, Analista de Apoio à Regulação de Serviços Públicos e Assistente em Regulação de Serviços Públicos.

Os salários variam de R$ 1.498,72 a R$ 6.088,15, podendo ser acrescidos de outras vantagens previstas em lei, e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.sipros.pa.gov.br, entre 0h01 do dia 10 e 23h59 do dia 14 de outubro de 2025.

O processo seletivo será conduzido pela própria ARCON/PA, por meio de comissão instituída pela Portaria nº 294/2025-GAB/ARCON, publicada no Diário Oficial do Estado nº 36.374 em 24 de setembro de 2025. A comissão é responsável pela coordenação, execução e supervisão de todas as etapas do processo.

O processo será dividido em três fases: inscrição, de caráter habilitatório; análise documental e curricular, eliminatória e classificatória; e entrevista pessoal, também eliminatória e classificatória, com apresentação da documentação anexada durante a inscrição.

De acordo com o edital, os candidatos não podem ter vínculo ativo com a administração pública, exceto nos casos permitidos pela Constituição Federal, respeitando a compatibilidade de horários. Além disso, é exigido um intervalo mínimo de seis meses entre o término de contrato temporário anterior com o Estado e uma nova contratação. Cônjuges, companheiros ou parentes até o terceiro grau de membros da comissão organizadora também estão impedidos de participar do processo.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia