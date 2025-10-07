Intensivão Enem 2025 oferece 60 vagas gratuitas para estudantes em Belém; veja como se inscrever

O Intensivão Enem 2025 oferece 60 vagas gratuitas em Belém para estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas, que vão até 31 de outubro, começaram nesta segunda-feira (6) e são abertas ao público, mas com prioridade aos alunos da rede pública de ensino. O curso é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Belém e a Secretaria Executiva de Qualificação Profissional (SEQP), e ocorre no auditório da Secretaria Municipal de Gestão de Governo (Segov), localizado na avenida Almirante Barroso, no bairro do Marco.

O projeto visa nivelar as oportunidades entre estudantes da rede pública e os de instituições privadas, como ressaltou a secretária executiva de Qualificação Profissional, Eliz Uchôa. "Oferecendo conteúdo atualizado e reforçando as bases para a aprovação no ensino superior, nosso objetivo é garantir uma preparação estratégica, com revisão das disciplinas mais cobradas no Enem. É um curso gratuito, aberto à população, com prioridade para alunos da rede pública", frisou.

O professor de Matemática, Wagner Viana, também destacou a importância da iniciativa. "Temos muitos alunos talentosos, com grandes sonhos, mas que, por limitações financeiras ou falta de acesso a cursinhos pagos, chegam ao Enem despreparados. Essa prova exige mais do que apenas conhecimento: exige técnica, estratégia e repertório. E é justamente isso que o Intensivão oferece", afirmou.

O projeto oferta materiais didáticos para os alunos se prepararem para o Enem (Foto: Agência Belém)

O curso oferece materiais didáticos e simulados com foco em conteúdos-chave do Enem. As atividades desenvolvidas abordam Matemática, Língua Portuguesa e Redação, as disciplinas mais cobradas nas provas. Além disso, os alunos recebem cadernos com questões práticas de Matemática e Português, bem como material de apoio com propostas de Redação. Os simulados acontecem nos dias 24 e 28 de outubro, com o objetivo de enriquecer a experiência dos inscritos e familiarizá-los com o Exame.

Alunos em aulas preparatórias (Foto: Agência Belém)

Uma das alunas inscritas pontuou a importância da oportunidade de estudar com acompanhamento profissional. "Eu vi muita gente pagando caro por cursinhos e me sentia para trás. Quando vi que a prefeitura abriu o Intensivão, corri pra me inscrever. Estou animada e grata. Isso aqui é muito mais que um curso, é uma esperança pra gente", afirmou a vestibulanda Ana Cláudia Souza, que tentará uma vaga no curso de Direito.

Veja como se inscrever

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Prefeitura, no endereço eventos.belem.pa.gov.br/turma-pre-enem-gratuita/, ou de forma presencial, na sede da Secretaria de Governo.

As inscrições para a turma de curso preparatório para o ENEM podem ser feitas presencialmente ou remotamente (Foto: Agência Belém)

A equipe de O Liberal tentou entrar em contato com a Universidade Federal do Pará (UFPA) e a Universidade do Estado do Pará (Uepa) para buscar informações sobre possíveis outros cursos gratuitos, no entanto, até o presente momento, a equipe de reportagem não obteve retorno das instituições.