O Liberal chevron right Variedades chevron right

Você está se preparando para o Enem? Confira 5 dicas de como estudar em grupo com os seus colegas

O Enem 2025 será realizado nos dias 3 e 10 de novembro

Victoria Rodrigues
fonte

Faltando apenas dois meses para o Enem 2025, aposte na resolução de questões junto com os seus amigos. (Foto: Freepik)

O período de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma ser um dos momentos mais decisivos para a maioria dos estudantes brasileiros, isso porque a nota obtida na prova é a porta de entrada para diversas universidades do Brasil. Diante desse contexto, investir em um planejamento para os estudos, seja entrando em um cursinho ou em um estudo inteligente em casa é essencial!

Nesse sentido, um dos jeitos mais leves e eficientes de estudar para o Enem é formar um grupo de estudos para facilitar a troca de conhecimentos e fixar melhor os conteúdos ao longo do tempo. Além do apoio dos colegas e do ensino mais dinâmico, a prática do estudo em grupo também pode ajudar a identificar pontos fracos que geralmente passam despercebidos no estudo individual.

Confira 5 dicas de como estudar em grupo para o Enem

Pensando nesse cenário de preparação para o Enem, aqui vão algumas dicas para aproveitar o momento com os amigos e estudar em conjunto. Confira!

  • Mantenham a disciplina

Manter a disciplina talvez seja a dica mais importante para garantir a persistência nos estudos para o Enem até o final. Por isso, procure estabelecer metas e objetivos claros, vocês podem estudar até no máximo duas horas e revisar matérias de modo alternado. Exemplo: nas segundas-feiras (língua portuguesa), nas terças-feiras (matemática), nas quartas-feiras (redação) e assim sucessivamente.

  • Utilizem diferentes métodos de estudo

Talvez o método de ensino que funciona para você, não funcione também para os seus outros colegas, então procurem encontrar um que seja útil a todos. Como exemplo, vocês podem tentar utilizar flashcards, mapas mentais, resumos, vídeos curtos, aplicativos e plataformas online gratuitas para resolução de questões do Enem.

  • Expliquem o assunto um para o outro

Quem nunca explicou o assunto de uma prova para um familiar nas vésperas da aplicação? Essa prática é considerada uma das mais eficazes de fixar o conteúdo e torna-se ainda melhor quando é realizada em grupo e com a opinião de outras pessoas, por isso é totalmente recomendável investir nesse método de estudo para o Enem.

  • Resolvam lista de questões juntos

Outra excelente dica é resolver listas longas de questões junto com outros colegas e até fazer simulados a fim de se preparar para o dia da prova do Enem. Neste último caso, prepare o ambiente, cronometre o tempo e fique de olho nos erros para a constante evolução.

  • Discutam sobre temas de redação

A prova de redação do exame nacional é a área que mais contribui para o aumento da nota geral do candidato. Então a sugestão é que vocês compartilhem ideias sobre os possíveis temas, as teses e, principalmente, os repertórios que serão utilizados no Enem.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

