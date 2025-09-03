Você está se preparando para o Enem? Confira 5 dicas de como estudar em grupo com os seus colegas

O período de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma ser um dos momentos mais decisivos para a maioria dos estudantes brasileiros, isso porque a nota obtida na prova é a porta de entrada para diversas universidades do Brasil. Diante desse contexto, investir em um planejamento para os estudos, seja entrando em um cursinho ou em um estudo inteligente em casa é essencial!

Nesse sentido, um dos jeitos mais leves e eficientes de estudar para o Enem é formar um grupo de estudos para facilitar a troca de conhecimentos e fixar melhor os conteúdos ao longo do tempo. Além do apoio dos colegas e do ensino mais dinâmico, a prática do estudo em grupo também pode ajudar a identificar pontos fracos que geralmente passam despercebidos no estudo individual.

Confira 5 dicas de como estudar em grupo para o Enem

Pensando nesse cenário de preparação para o Enem, aqui vão algumas dicas para aproveitar o momento com os amigos e estudar em conjunto. Confira!

Mantenham a disciplina

Manter a disciplina talvez seja a dica mais importante para garantir a persistência nos estudos para o Enem até o final. Por isso, procure estabelecer metas e objetivos claros, vocês podem estudar até no máximo duas horas e revisar matérias de modo alternado. Exemplo: nas segundas-feiras (língua portuguesa), nas terças-feiras (matemática), nas quartas-feiras (redação) e assim sucessivamente.

Utilizem diferentes métodos de estudo

Talvez o método de ensino que funciona para você, não funcione também para os seus outros colegas, então procurem encontrar um que seja útil a todos. Como exemplo, vocês podem tentar utilizar flashcards, mapas mentais, resumos, vídeos curtos, aplicativos e plataformas online gratuitas para resolução de questões do Enem.

Expliquem o assunto um para o outro

Quem nunca explicou o assunto de uma prova para um familiar nas vésperas da aplicação? Essa prática é considerada uma das mais eficazes de fixar o conteúdo e torna-se ainda melhor quando é realizada em grupo e com a opinião de outras pessoas, por isso é totalmente recomendável investir nesse método de estudo para o Enem.

Resolvam lista de questões juntos

Outra excelente dica é resolver listas longas de questões junto com outros colegas e até fazer simulados a fim de se preparar para o dia da prova do Enem. Neste último caso, prepare o ambiente, cronometre o tempo e fique de olho nos erros para a constante evolução.

Discutam sobre temas de redação

A prova de redação do exame nacional é a área que mais contribui para o aumento da nota geral do candidato. Então a sugestão é que vocês compartilhem ideias sobre os possíveis temas, as teses e, principalmente, os repertórios que serão utilizados no Enem.

