Pará é o 4º com mais candidatos inscritos no Enem 2025

Estado fica atrás somente de São Paulo, Minas e Bahia

O Liberal
fonte

Enem será nos dias 9 e 16 de novembro. Mas, em Belém, Ananindeua e Marituba, por causa da COP30, será nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro deste ano. (Sidney Oliveira / Ascom UEPA)

Com 289.392 inscrições confirmadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2025, o Pará é o quarto estado brasileiros com maior número de candidatos, atrás somente de São Paulo (751.648), Minas Gerais (464.994) e Bahia (428.019), os líderes em inscrições.

Os números constam no Painel Enem 2025, divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), vinculado ao Ministério da Educação (MEC).

Ao todo, estão confirmados 4.811.338 inscrições nesta edição 2025 são, em sua maior parte, de candidatos do Nordeste. Na região, há 1.737.789 inscrições confirmadas, dos quais 587.935 são de concluintes do ensino médio.

Após o Nordeste, a segunda região brasileira com o maior número de inscritos confirmados é o Sudeste, com 1.631.563 participantes confirmados, sendo 662.388 concluintes do ensino médio. 

Região Norte

A região Norte tem o total de 561.004 candidatos confirmados e aparece em terceiro lugar no ranking entre as regiões com o maior número de inscritos. São 193.150 pessoas concluintes do ensino médio. Aliás, o Norte tem as três unidades da federação com os menores números de candidatos confirmados são: Amapá, com 33.193; Acre, com 28.962; e Roraima, com 14.162.

O Sul brasileiro vem em quarto em número de candidatos confirmados: 492.876. Do total, 211.433 se formam no ensino médio neste ano. Por sua, o 

Centro-Oeste registra 388.106 inscrições confirmadas. Delas, 157.044 são de estudantes que estão no 3º ano do ensino médio.

Inscrições por estados

Com base no Painel Enem 2025, o estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 751.648, seguido de Minas Gerais (464.994) e da Bahia (428.019).Somente o município de São Paulo tem 197.626 inscrições confirmadas. Dessas, 81.179 são de concluintes da educação básica.

No Enem 2025, foram aprovadas 116.541 solicitações de atendimento especializado. Pessoas com déficit de atenção constituem o perfil com o maior número de pedidos: 41.732, correspondente a 35,81%.

Em seguida, vêm candidatos com Transtorno do Espectro Autista (TEA), com 26.051 ou 22,35% das solicitações de atendimento especializado. Os inscritos com baixa visão somam 13.430 pessoas (11,52%). Já 9.741 pessoas com deficiência física (8,36%) farão as provas do Enem.

O exame também disponibilizará 164.864 recursos de acessibilidade. Tempo adicional foi o recurso mais requerido (48.546). Em seguida, estão: auxílio para leitura (25.548); correção diferenciada (24.089); e auxílio para transcrição (17.037).

Nos dados sobre o perfil dos inscritos no Enem 2025, a predominância é de mulheres, pessoas pardas e jovens.

Provas

As provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro de 2025, em quase todo o país.

As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro. Nas três cidades paraenses, os candidatos do Enem farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.

Palavras-chave

cidades

belém

enem 2025
Belém
.
