Cursinho Alternativo da Uepa, em Belém, abre inscrições para Intensivão do Enem 2025

O Cursinho Alternativo da Universidade do Estado do Pará (Uepa) lançou, nesta quarta-feira (20), o Intensivão Alternativo: um preparatório focado no Enem 2025, com revisões de conteúdos essenciais e resolução de questões. O objetivo é auxiliar estudantes que já se preparam ao longo do ano a revisarem e aprofundarem os pontos principais em um curto período de tempo.

As inscrições e a prova de seleção serão realizadas no dia 30 de agosto, de forma totalmente on-line. O formulário de inscrição será divulgado juntamente com a prova, dia 30, no Instagram @cursinhoalternativouepa.

Voltado a candidatos que já concluíram o ensino médio ou cursam o 3º ano em escolas públicas e privadas, neste caso, apenas com bolsa integral, o intensivo terá início no dia 6 de setembro e seguirá até novembro, totalizando três meses de aulas.

No mesmo formulário de inscrição online, os candidatos deverão preencher os dados pessoais e responder a 34 questões objetivas das disciplinas obrigatórias do Enem, exceto redação e língua estrangeira. A avaliação terá duração de 3 horas e 10 minutos, sendo 10 minutos para o preenchimento das informações e 3 horas para a resolução das questões, das 9h às 12h10.

Serão selecionados os 120 candidatos com maior pontuação, com critério de desempate por idade, priorizando o aluno mais velho. O resultado será divulgado no Instagram e os aprovados receberão também a confirmação por e-mail.

A matrícula presencial ocorre no dia 31 de agosto, das 10h às 13h, no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), Campus I, na Tv. Djalma Dutra, s/n. Para confirmar a vaga, será necessário apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e, no caso de bolsistas de escolas privadas, o comprovante de bolsa integral.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas no Instagram oficial @cursinhoalternativouepa.