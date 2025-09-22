Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Nota média de alunos de Medicina no Enem cai; veja quanto

Os cursos de Medicina são os mais concorridos do Brasil

Estadão Conteúdo

O número de ingressantes em cursos de Medicina no Brasil aumentou cerca de 120% em uma década. Essa expansão, segundo o Ministério da Educação (MEC), veio acompanhada da queda na nota média obtida no Enem pelos estudantes, que caiu 51 pontos em 2024 em comparação com 2015.

Enquanto em 2015 a nota média dos calouros de Medicina no Enem era 684 pontos, em 2024, foi 633 pontos. A pontuação do Enem varia de 0 a 1000.

Outros cursos que não passaram por expansão expressiva de ingressantes, com o curso de Direito, mantiveram o perfil de desempenho dos estudantes. Em 2015, a nota média de um estudante que entrava em Direito era 533 pontos. Em 2024, a média era 536. A carreira registrou queda no número de novos alunos, passando de 258.143 em 2015 para 225.048.

Os cursos de Medicina são os mais concorridos do Brasil. Os dados do Censo mostram que nas universidades públicas a concorrência chega a 51 candidatos por vaga. Já nas instituições privadas a razão é de 9 candidatos por vaga.

Dados do Censo da Educação Superior, divulgados nesta segunda-feira, 22, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que o número de novos alunos em Medicina saltou de 26.983 para 60.366. A maior expansão ocorreu no número de alunos em instituições privadas, que hoje são 45.900 ante 14.466 nas universidades públicas.

"O estudante de Medicina tem perfil diferente agora e as instituições vão ter de lidar com esse perfil diferente. Por que (isso aconteceu)? Está aqui a explicação: a gente tinha em 2015, 26 mil ingressantes e a gente passou para 60 mil", afirmou o Diretor de Estatísticas Educacionais do Inep, Carlos Moreno.

Proibição a novos cursos de Medicina

Em 2018, uma moratória proibiu a abertura de novos cursos de Medicina com o argumento de frear a expansão para garantir a qualidade. Na prática, no entanto, houve um aumento expressivo na abertura de vagas e cursos de Medicina por meio de ações judiciais.

Em 2023, a moratória parou de valer e o MEC ganhou um processo no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a abertura de novas vagas e cursos de Medicina obedeça critérios do programa Mais Médicos, que considera, entre outros pontos, a necessidade de interiorização de profissionais em regiões onde não há oferta de médicos. Desde então, o MEC tem fechado o cerco à abertura de vagas e cursos de Medicina no país.

A pasta também criou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) para medir a qualidade da formação médica. O exame será aplicado pela primeira vez em outubro para estudantes do 6º ano de Medicina, e para o 4º ano a partir de 2026.

Conforme o MEC, cursos que tiverem desempenho ruim no exame poderão sofrer sanções que incluem até mesmo a suspensão de vestibular.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Enem

medicina

alunos

notas

MEC
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

MAIS LIDAS EM BRASIL

ACIDENTE EM RESTAURANTE

VÍDEO: Cabelo de mulher pega fogo em restaurante após funcionário manusear fogareiro com álcool

Além da cliente, o funcionário também ficou com dores nos olhos em consequência das chamas

22.09.25 11h33

eita...

Ladrão de moto perde órgão genital e uma perna depois de bater em carro

Suspeito de 23 anos sofreu amputações após acidente; polícia confirmou histórico de crimes

22.09.25 15h04

TRISTEZA

Morre 'Maria', a macaquinha encontrada baleada com tiro de chumbinho

De acordo com o Instituto Vida Livre, que resgatou o animal, ela não resistiu à cirurgia para remoção do projétil.

22.09.25 9h47

BRASIL

Casa fica em cima de carro durante passagem de tornado na menor cidade de SC

Segundo a Defesa Civil da cidade, os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido.

22.09.25 10h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda