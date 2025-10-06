Fasepa abre mais de 570 vagas temporárias em três processos seletivos no Pará

A Fundação de Atendimento Socioeducativo do Estado do Pará (Fasepa) lançou três Processos Seletivos Simplificados (PSS) para a contratação temporária de profissionais de níveis fundamental, médio e superior. As inscrições, gratuitas, poderão ser feitas entre os dias 6 e 8 de outubro de 2025 pelo site Sipros.

Ao todo, são 575 vagas distribuídas entre os municípios de Santarém, Belém e Marabá, com salários que variam de R$ 1.320,00 a R$ 1.724,64, além de possíveis benefícios previstos em lei.

O PSS nº 02/2025, destinado a Santarém, oferece 33 vagas para os cargos de auxiliar de enfermagem, monitor, motorista e agente de artes práticas.

O PSS nº 03/2025, voltado a Belém e Marabá, disponibiliza 80 vagas nas funções de pedagogo, psicólogo, técnico social, auxiliar de enfermagem, monitor, motorista e agente de artes práticas.

Já o PSS nº 04/2025, também para Belém e Marabá, é o maior dos três editais, com 462 vagas para assistente social, nutricionista, pedagogo, psicólogo, técnico social, auxiliar de enfermagem, monitor, motorista e agente de artes práticas.

De acordo com os editais, a jornada de trabalho é de 30 horas semanais, com atuação em regime de plantão nas unidades que funcionam 24 horas. As contratações serão realizadas conforme a conveniência e a necessidade da administração pública.

O processo seletivo será composto por três etapas: inscrição, análise documental e curricular, e entrevista pessoal — todas de caráter habilitatório e eliminatório.

A Fasepa, criada pela Lei nº 5.789/1993, é responsável pela execução das políticas de atendimento socioeducativo a adolescentes em cumprimento de medidas no estado do Pará.

Os editais completos, com a descrição dos cargos, requisitos e cronograma, podem ser consultados no site da Fasepa e no Diário Oficial do Estado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia