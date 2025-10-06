Gabaritos do CNU são divulgados; veja como acessar
A prova objetiva do Concurso Nacional Unificado, chamado de "Enem dos Concursos", ocorreu nesse domingo (5)
Os gabaritos preliminares do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram divulgados nessa segunda-feira (6) pelo Governo Federal. A prova objetiva, realizada no domingo (5), está na segunda edição. Os participantes porem entrar com recurso até quarta-feira (8).
Como acessar o gabarito da prova objetiva do CNU?
Para acessar o gabarito do Concurso Nacional Unificado (CNU) é necessário entrar no site FGV Conhecimento — clique aqui. Em seguida, o candidato deve selecionar o tipo de prova correspondente, disponível na Área do Candidato. Há nove blocos temáticos e quatro tipos de prova em cada um deles.
