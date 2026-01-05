Turista é baleado e morre em restaurante à beira-mar de Porto de Galinhas

Um homem foi morto a tiros na noite do último domingo (4) em um restaurante conhecido na praia de Porto de Galinhas, no litoral de Pernambuco. A vítima foi identificada como Rafael Ventura Martins, de 32 anos, natural de São Paulo, que estava de férias na região.

De acordo com informações preliminares, o crime teria ocorrido após uma suposta discussão. Nas redes sociais, testemunhas relataram que o estabelecimento estava lotado de turistas no momento do homicídio, o que causou pânico entre os presentes.

Segundo testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com um homem e uma mulher, motivada por supostos casos de assédio. Durante a confusão, uma terceira pessoa, que não participava diretamente do desentendimento, teria agredido Rafael Ventura Martins, efetuado os disparos e fugido do local em seguida.

VEJA MAIS





O homicídio aconteceu no restaurante Caldinho do Nenen, em Porto de Galinhas (PE). Por meio de uma nota publicada no Instagram, o estabelecimento, conhecido por ter mesas na varanda à beira-mar, informou que lamenta profundamente o ocorrido e manifestou solidariedade à vítima, aos familiares e a todos os envolvidos no caso.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência no local. Após ser baleada, a vítima caiu no chão e amigos e clientes do restaurante tentaram prestar socorro, na tentativa de reanimá-la, antes da chegada das equipes de emergência.

A Polícia Civil informou que instaurou um inquérito policial para investigar as circunstâncias do homicídio, assim como localizar o suspeito do crime.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de OLiberal.com.