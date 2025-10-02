Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

Estadão Conteúdo

Duas pessoas foram presas nesta quinta-feira, 2, na Operação Última Fase, da Polícia Federal, contra fraudes no Concurso Nacional Unificado (CNU) e em pelo menos cinco outras provas. Um terceiro mandado de prisão está em aberto. Trata-se, segundo a PF, de uma "organização criminosa especializada em fraudes a concursos públicos".

Candidatos aprovados irregularmente foram afastados dos cargos públicos por ordem judicial. Eles podem responder por quatro crimes - fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Além das prisões, a Polícia Federal fez buscas em 12 endereços na Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A Justiça Federal também autorizou o sequestro de bens dos investigados.

Os concursos fraudados foram:

- Concurso Público Nacional Unificado de 2024; - Polícia Civil de Pernambuco; - Polícia Civil de Alagoas; - Universidade Federal da Paraíba; - Caixa Econômica Federal; - Banco do Brasil.

Em comunicado, a Polícia Federal disse que trabalha em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para ampliar mecanismos de fiscalização e, com isso, "garantir maior segurança, transparência e integridade nos processos seletivos realizados em todo o País".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação Última Fase

CNU

fraudes
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

TSE abre códigos-fonte para fiscalização do sistema eleitoral

02.10.25 11h08

PF prende dois em operação contra fraudes no CNU e em cinco outros concursos

02.10.25 10h48

Zema descarta ser vice de Tarcísio e diz que daria indulto a Bolsonaro 'imediatamente'

02.10.25 10h28

Deputada Luiziane e brasileiros são apreendidos por Marinha de Israel, diz Hugo Motta

02.10.25 7h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

decisão

Moraes veta participação de bispo em grupo de oração na casa de Bolsonaro

Robson Rodovalho integra o grupo de orações de Michelle Bolsonaro

25.09.25 21h48

POLÍTICA

Vereadora no Amazonas defende violência contra a mulher em discurso

Elizabeth Maciel, conhecida como Betinha, declarou apoio a colega de Câmara e afirmou que “há mulheres que merecem apanhar”

30.09.25 11h49

liberação

Moraes autoriza Daniel Silveira a cumprir o resto da pena no regime semiaberto

A defesa do ex-deputado pediu a progressão de regime e a Procuradoria-Geral da República (PGR) foi a favor

29.09.25 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda