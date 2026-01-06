Capa Jornal Amazônia
Federação de Municípios do Pará elege diretoria e prefeito de Breu Branco é o presidente

Flávio Mezzomo e diretores foram eleitos por aclamação nesta terça-feira (6)

O Liberal
fonte

Assembleia geral da Famep, nesta terça-feira (6), em formato presencial e online, para escolha da nova direção da entidade (Foto: Divulgação Famep)

A Federação das Associações de Municípios do Pará (Famep) elegeu a sua nova diretoria, nesta terça-feira (6). A decisão saiu da assembleia geral, no formato presencial e online, com a participação de prefeitos e representantes municipais das regiões paraenses. A escolha ocorreu por aclamação unânime, e o prefeito de Breu Branco, Flávio Marcos Mezzomo, é o novo presidente da entidade. 

Flávio Mezzomo representou a chama “Municipalismo Forte”, e tem como 1º vice-presidente, José Antônio Azevedo Leão, prefeito de Breves; e 2ª vice-presidente, Josemira Raimunda Diniz Gadelha, prefeita de Canaã dos Carajás.

Também integram a diretoria: o Conselho Fiscal, composto pelos titulares, Eduardo Sampaio Gomes Leite, prefeito de São Miguel do Guamá; André Rios de Rezende, prefeito de Pacajá; e Victor Corrêa Cassiano, prefeito de Cametá. Na suplência do Conselho Fiscal, estão Kelly Cristina Destro, prefeita de Ulianópolis; José Maria Tapajós, prefeito de Santarém; e Luziane Solon, prefeita de Benevides.

Conforme a Famep, “a nova diretoria representa a pluralidade territorial do Pará e reforça o compromisso da Famep com a união dos municípios, o diálogo institucional e a defesa permanente do municipalismo”.

Na assembleia, o ex-presidente da entidade, Nélio Aguiar, destacou: “Encerramos este ciclo com a certeza de que a Famep segue fortalecida, respeitada e unida na defesa dos municípios paraenses. Tenho plena confiança de que a nova diretoria dará continuidade a esse trabalho coletivo”, afirmou.

Flávio Mezzomo ressaltou, por sua vez, o otimismo e o compromisso com o legado da federação. “Assumo a presidência da Famep com responsabilidade e entusiasmo. Estamos otimistas e certos de que seguiremos o legado da federação, trabalhando por um municipalismo paraense cada vez mais forte, integrado e representativo”, destacou.

