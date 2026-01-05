Homem que desapareceu em trilha após ser abandonado por amiga é encontrado; entenda o caso

Um jovem de 20 anos, identificado como Roberto Farias Thomaz, estava desaparecido desde o Réveillon. O rapaz foi ao Pico Paraná, no dia 31 de dezembro de 2025, para fazer uma trilha e ver o primeiro amanhecer de 2026. Ele sumiu no dia 1º de janeiro e foi resgatado com vida após quatro dias, nessa segunda-feira (5), segundo a Polícia Civil (PC) ao Metrópoles.

VEJA MAIS

O que é e onde fica o Pico Paraná?

O Pico Paraná fica localizado no estado do Paraná. Considerado o ponto mais alto do sul do Brasil, com 1.877 metros, ele é parte do Parque Estadual Pico Paraná. Conforme montanhistas que atuam na área, a trilha exige preparo físico, atenção às mudanças repentinas de clima e planejamento adequado.

Quem é o jovem que estava desaparecido no Pico Paraná?

O jovem que desapareceu no Pico Paraná é Roberto Farias Thomaz, de 20 anos. Estudante de Administração na Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele atua como técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista resgatista.

Quando o jovem desapareceu no Pico Paraná?

Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, desapareceu no dia 1º de janeiro de 2026, durante a Virada de Ano. O jovem foi ao local no dia 31 de dezembro de 2025 para fazer uma trilha e ver o primeiro amanhecer do ano no cume.

Quando o jovem que desapareceu no Pico Paraná foi encontrado?

O jovem de 20 anos que desapareceu no Pico Paraná, Roberto Farias Thomaz, foi resgatado após quatro dias, nessa segunda-feira (5). A informação foi divulgada pelo Metrópoles, com dados da Polícia Civil (PC). Após ser encontrado, Roberto foi encaminhado ao hospital.

Com quem o jovem desaparecido no Pico Paraná estava?

Roberto Farias Thomaz, rapaz de 20 anos que estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro enquanto fazia uma trilha no Pico Paraná, foi ao local acompanhado por Thayane Smith, de 19 anos. A dupla foi encontrada, durante o percurso, por outros grupos.

Eles se encontraram no dia 31 de dezembro de 2025 em um terminal de ônibus de Curitiba, no Paraná. Roberto e Thayane se conheciam há menos de um mês.

Como o jovem desapareceu no Pico Paraná?

O jovem de 20 anos que foi ao Pico Paraná, Roberto Farias Thomaz, sentiu-se mal e demonstrou o desconforto a quem o acompanhava enquanto subia o cume. Ao chegar no topo, por volta das 4h do dia 1º de janeiro, ele descansou. Em seguida, aproximadamente às 6h30, o grupo desceu rumo ao Acampamento 1 (A1).

No percurso de volta, antes do Acampamento 2 (A2), Roberto ficou para trás. Conforme relatos de Thayane Smith, jovem de 19 anos que foi com o rapaz, ele passou mal e não conseguiu acompanhar o restante. Thayane decidiu descer e deixar Roberto, que não foi encontrado por trilheiros e montanhistas que vinham atrás do grupo.