Homem que desapareceu em trilha após ser abandonado por amiga é encontrado; entenda o caso

Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, foi ao local durante o Réveillon acompanhado por colegas. Após quatro dias, o rapaz foi resgatado

Lívia Ximenes
Roberto Farias Thomaz, 20 anos, foi encontrado após quatro dias desaparcido no Pico Paraná (Rpeorudção)

Um jovem de 20 anos, identificado como Roberto Farias Thomaz, estava desaparecido desde o Réveillon. O rapaz foi ao Pico Paraná, no dia 31 de dezembro de 2025, para fazer uma trilha e ver o primeiro amanhecer de 2026. Ele sumiu no dia 1º de janeiro e foi resgatado com vida após quatro dias, nessa segunda-feira (5), segundo a Polícia Civil (PC) ao Metrópoles.

O que é e onde fica o Pico Paraná?

O Pico Paraná fica localizado no estado do Paraná. Considerado o ponto mais alto do sul do Brasil, com 1.877 metros, ele é parte do Parque Estadual Pico Paraná. Conforme montanhistas que atuam na área, a trilha exige preparo físico, atenção às mudanças repentinas de clima e planejamento adequado.

Quem é o jovem que estava desaparecido no Pico Paraná?

O jovem que desapareceu no Pico Paraná é Roberto Farias Thomaz, de 20 anos. Estudante de Administração na Universidade Federal do Paraná (UFPR), ele atua como técnico de segurança do trabalho, bombeiro civil e socorrista resgatista.

Quando o jovem desapareceu no Pico Paraná?

Roberto Farias Thomaz, de 20 anos, desapareceu no dia 1º de janeiro de 2026, durante a Virada de Ano. O jovem foi ao local no dia 31 de dezembro de 2025 para fazer uma trilha e ver o primeiro amanhecer do ano no cume.

Quando o jovem que desapareceu no Pico Paraná foi encontrado?

O jovem de 20 anos que desapareceu no Pico Paraná, Roberto Farias Thomaz, foi resgatado após quatro dias, nessa segunda-feira (5). A informação foi divulgada pelo Metrópoles, com dados da Polícia Civil (PC). Após ser encontrado, Roberto foi encaminhado ao hospital.

Com quem o jovem desaparecido no Pico Paraná estava?

Roberto Farias Thomaz, rapaz de 20 anos que estava desaparecido desde o dia 1º de janeiro enquanto fazia uma trilha no Pico Paraná, foi ao local acompanhado por Thayane Smith, de 19 anos. A dupla foi encontrada, durante o percurso, por outros grupos.

Eles se encontraram no dia 31 de dezembro de 2025 em um terminal de ônibus de Curitiba, no Paraná. Roberto e Thayane se conheciam há menos de um mês.

Como o jovem desapareceu no Pico Paraná?

O jovem de 20 anos que foi ao Pico Paraná, Roberto Farias Thomaz, sentiu-se mal e demonstrou o desconforto a quem o acompanhava enquanto subia o cume. Ao chegar no topo, por volta das 4h do dia 1º de janeiro, ele descansou. Em seguida, aproximadamente às 6h30, o grupo desceu rumo ao Acampamento 1 (A1).

No percurso de volta, antes do Acampamento 2 (A2), Roberto ficou para trás. Conforme relatos de Thayane Smith, jovem de 19 anos que foi com o rapaz, ele passou mal e não conseguiu acompanhar o restante. Thayane decidiu descer e deixar Roberto, que não foi encontrado por trilheiros e montanhistas que vinham atrás do grupo.

