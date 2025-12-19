Capa Jornal Amazônia
Corpo de homem desaparecido durante temporal em SP é localizado no Rio Tietê

Os Bombeiros não informaram a identidade do homem

Estadão Conteúdo
fonte

Carro ficou parado no córrego (Foto: Reprodução/TV Globo)

O corpo do entregador de 58 anos, que estava desaparecido desde a última terça-feira, 16, quando teve o seu veículo levado por uma enxurrada, em Guarulhos, foi localizado nesta sexta, 19, no Rio Tietê.

O cadáver foi resgatado na altura do bairro Tatuapé, na zona leste de São Paulo. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde foi feito o reconhecimento por parte dos familiares.

Os Bombeiros não informaram a identidade do homem, mas confirmaram se tratar do motorista que estava desaparecido desde terça-feira, durante uma tempestade.

Ele estava em um veículo que foi arrastado pela enxurrada até o Córrego Taboão, no bairro Jardim Santa Emília. Desde então, os Bombeiros atuavam para encontrá-lo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-SP) informou que o caso está sendo registrado no 30º Distrito Policial (Tatuapé).

Desde o início de dezembro, sete pessoas morreram no Estado de São Paulo em decorrência das chuvas que caíram no território paulista, segundo a Defesa Civil. Com a localização do corpo no Rio Tietê, o número deve chegar a oito.

1 - 10/12/25 - Homem morre em decorrência de um deslizamento, em Campos do Jordão; 2 - 10/12/25 - Uma mulher morreu após a queda de um muro, na zona leste de São Paulo; 3 - 12/12/25 - Uma mulher morreu em uma queda de árvore, em Guarulhos; 4 - 13/12/25 - Um homem morreu em decorrência de uma descarga elétrica, em Juquitiba; 5 - 14/12/25 - Um homem morreu após ser arrastado por um rio, em Bauru; 6 - 16/12/25 - Um homem morreu após queda de muro, em Ilhabela; 7 - 16/12/25 - Um homem morreu após ser arrastado por correnteza, em Ilhabela.

