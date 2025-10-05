'Enem dos Concursos' tem mais de 35 mil inscritos no Pará; candidatos buscam estabilidade

Neste domingo (5), candidatos de todo o Pará participam da aplicação da primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o certame reúne vagas para diversos órgãos federais e atraiu mais de 35,9 mil inscritos no estado.

Com provas aplicadas em 17 municípios paraenses para 103 vagas disponíveis, candidatos destacaram ao Grupo Liberal a preparação intensa, a busca por estabilidade e a avaliação positiva do novo modelo unificado proposto pelo governo federal.

Herlon Damasceno. (Foto: Igor Mota)

Estabilidade no serviço público é o principal foco

A estabilidade no serviço público foi um dos principais motivos que levaram Eduardo Barbosa, 41 anos, a se inscrever no concurso. Repositor de supermercado, ele quer aproveitar a experiência na área de telefonia para conquistar uma vaga no setor público.

Eduardo Barbosa. (Foto: Igor Mota)

“É uma oportunidade única. Já venho me preparando há mais de um ano e meio. Estudei bastante pela internet, principalmente pelo YouTube. A expectativa é excelente, quero ser aprovado e ter um futuro melhor”, afirmou.

A mesma motivação move Herlon Damasceno, 44 anos, enfermeiro que atualmente atua fora de sua área.

“Quero voltar para a enfermagem. Concurso é muito melhor, nos dá segurança para lutar pelos nossos direitos. Apesar de um problema de saúde recente, segui estudando com material de qualidade, principalmente videoaulas do professor Rômulo Passos. A expectativa é avançar para a próxima fase, com fé em Deus e muito esforço”, disse.

Oportunidade única e modelo inclusivo do CNU

Para muitos, o CNU representa também uma porta de entrada no mundo dos concursos públicos. Jamilly Campos, 20 anos, estudante de Pedagogia, encara a prova como uma primeira experiência.

Jamilly Campos. (Foto: Igor Mota)

“Quero conhecer como funciona, para me preparar melhor para outras oportunidades. Estudei por e-books e achei esse novo modelo do governo muito bom. É mais inclusivo, não precisamos ficar esperando concursos isolados. A expectativa está mediana, mas espero que a prova seja boa”, avaliou.

Já Guímel Sanches, 27 anos, assistente social, aposta na experiência acumulada ao longo de vários certames para garantir uma vaga no INSS.

Guímel Sanches. (Foto: Igor Mota)

“Estou há um ano me preparando por conta própria, usando videoaulas e materiais online. Sou pós-graduada na área sócio-jurídica e vejo o CNU como uma chance excelente. O modelo é interessante e abrange muitas áreas. Hoje, espero fazer uma boa prova e aproveitar bem o tempo”, disse.

Modelo unificado recebe elogios

A proposta do Concurso Nacional Unificado, inspirada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi bem recebida pelos participantes entrevistados. O formato facilita o acesso a diversas oportunidades públicas em uma única aplicação, ampliando o alcance e a democratização do processo seletivo.

“Comparar com o Enem faz muito sentido. Eu já fui aluno pelo Sisu e vejo como esse modelo é interessante, porque nos permite concorrer com candidatos de todo o país”, disse Herlon.

Jamilly também destacou o ganho em objetividade: “É mais certeiro. A gente tem acesso a mais áreas de atuação de uma vez só”.