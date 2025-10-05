Capa Jornal Amazônia
'Enem dos Concursos' tem mais de 35 mil inscritos no Pará; candidatos buscam estabilidade

Primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) foi aplicada em 17 municípios paraenses neste domingo (5), com 103 vagas disponíveis

Jéssica Nascimento
fonte

Momento de abertura dos portões em um dos locais de prova em Belém. (Foto: Igor Mota)

Neste domingo (5), candidatos de todo o Pará participam da aplicação da primeira fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Conhecido como o “Enem dos Concursos”, o certame reúne vagas para diversos órgãos federais e atraiu mais de 35,9 mil inscritos no estado.

Com provas aplicadas em 17 municípios paraenses para 103 vagas disponíveis, candidatos destacaram ao Grupo Liberal a preparação intensa, a busca por estabilidade e a avaliação positiva do novo modelo unificado proposto pelo governo federal.

image (Foto: Igor Mota)

image Herlon Damasceno. (Foto: Igor Mota)

Estabilidade no serviço público é o principal foco

A estabilidade no serviço público foi um dos principais motivos que levaram Eduardo Barbosa, 41 anos, a se inscrever no concurso. Repositor de supermercado, ele quer aproveitar a experiência na área de telefonia para conquistar uma vaga no setor público.

image Eduardo Barbosa. (Foto: Igor Mota)

“É uma oportunidade única. Já venho me preparando há mais de um ano e meio. Estudei bastante pela internet, principalmente pelo YouTube. A expectativa é excelente, quero ser aprovado e ter um futuro melhor”, afirmou.

A mesma motivação move Herlon Damasceno, 44 anos, enfermeiro que atualmente atua fora de sua área.

“Quero voltar para a enfermagem. Concurso é muito melhor, nos dá segurança para lutar pelos nossos direitos. Apesar de um problema de saúde recente, segui estudando com material de qualidade, principalmente videoaulas do professor Rômulo Passos. A expectativa é avançar para a próxima fase, com fé em Deus e muito esforço”, disse.

Oportunidade única e modelo inclusivo do CNU

Para muitos, o CNU representa também uma porta de entrada no mundo dos concursos públicos. Jamilly Campos, 20 anos, estudante de Pedagogia, encara a prova como uma primeira experiência.

image Jamilly Campos. (Foto: Igor Mota)

“Quero conhecer como funciona, para me preparar melhor para outras oportunidades. Estudei por e-books e achei esse novo modelo do governo muito bom. É mais inclusivo, não precisamos ficar esperando concursos isolados. A expectativa está mediana, mas espero que a prova seja boa”, avaliou.

image (Foto: Igor Mota)

Já Guímel Sanches, 27 anos, assistente social, aposta na experiência acumulada ao longo de vários certames para garantir uma vaga no INSS.

image Guímel Sanches. (Foto: Igor Mota)

“Estou há um ano me preparando por conta própria, usando videoaulas e materiais online. Sou pós-graduada na área sócio-jurídica e vejo o CNU como uma chance excelente. O modelo é interessante e abrange muitas áreas. Hoje, espero fazer uma boa prova e aproveitar bem o tempo”, disse.

image (Foto: Igor Mota)

Modelo unificado recebe elogios

A proposta do Concurso Nacional Unificado, inspirada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), foi bem recebida pelos participantes entrevistados. O formato facilita o acesso a diversas oportunidades públicas em uma única aplicação, ampliando o alcance e a democratização do processo seletivo.

“Comparar com o Enem faz muito sentido. Eu já fui aluno pelo Sisu e vejo como esse modelo é interessante, porque nos permite concorrer com candidatos de todo o país”, disse Herlon.

Jamilly também destacou o ganho em objetividade: “É mais certeiro. A gente tem acesso a mais áreas de atuação de uma vez só”.

'Enem dos Concursos' tem mais de 35 mil inscritos no Pará; candidatos buscam estabilidade

