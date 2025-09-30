Capa Jornal Amazônia
CNU 2: especialista dá dicas para os candidatos deste domingo, 05

Karina Jaques, professora de direito constitucional, recomenda foco em questões anteriores da FGV, organização do material e estratégias para manter a confiança no dia do exame

Gabi Gutierrez
fonte

É essencial que os candidatos criem um cronograma estratégico para organizar a vida pessoal e os estudos (Freepik)

Com a prova objetiva do CNU 2 marcada para o próximo domingo (5 de outubro), a última semana de preparação é decisiva para os concurseiros de todo o país, especialmente no Pará, que reúne mais de 35,9 mil inscritos. Para ajudar os candidatos a se organizarem, a professora de direito constitucional e especialista em concursos Karina Jaques compartilha orientações práticas sobre estudo e preparação.

Treinamento com questões da banca

Segundo Karina, nesta reta final o candidato deve concentrar seus esforços na resolução de questões da FGV, banca organizadora do concurso:

“Recomenda-se resolver exclusivamente questões da FGV. Se surgirem erros, retorne ao conteúdo programático, com foco nos tópicos de maior dificuldade. Evite estudar conteúdos novos, a não ser que sejam extremamente concisos”, explica a especialista.

Plataformas de questões, como o Questões de Concursos, podem ajudar a simular o ritmo da prova e familiarizar o candidato com o padrão de linguagem da FGV, aumentando a confiança e a precisão na hora do exame.

Organização do material para o dia da prova

Karina Jaques também destaca a importância da organização prática:

  1. Imprima o cartão de inscrição e confira o local da prova com antecedência.
  2. Verifique a documentação necessária, garantindo que esteja em bom estado e dentro da validade.
  3. Prepare as canetas permitidas (azul transparente) e organize outros itens obrigatórios.
  4. Planeje o deslocamento, considerando possíveis imprevistos, como trânsito ou dificuldade para estacionar.

“Ter tudo organizado no dia da prova reduz o estresse e permite que o candidato concentre sua energia na resolução das questões”, reforça Karina.

Mantenha a confiança e a disciplina

Além do preparo acadêmico, a especialista recomenda atenção à saúde mental e emocional:

  • Mantenha a disciplina nos estudos focando nas questões da FGV.
  • Para quem professa fé, a oração ou meditação pode ajudar a reduzir a ansiedade.
  • Confie no conhecimento consolidado ao longo dos meses e evite dispersão com conteúdos novos.

“Nesta reta final, treine questões da FGV, organize seu material e mantenha a confiança. Essa é a chave para enfrentar o dia da prova com segurança”, conclui Karina Jaques.

Resumo das orientações

  1. Treine exclusivamente questões da FGV.

  2. Revise tópicos com dificuldade, sem estudar conteúdos novos.

  3. Organize cartão de inscrição, documentos e materiais permitidos.

  4. Planeje o deslocamento e considere imprevistos.

  5. Mantenha confiança, disciplina e controle emocional.

