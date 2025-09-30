CNU 2: especialista dá dicas para os candidatos deste domingo, 05
Karina Jaques, professora de direito constitucional, recomenda foco em questões anteriores da FGV, organização do material e estratégias para manter a confiança no dia do exame
Com a prova objetiva do CNU 2 marcada para o próximo domingo (5 de outubro), a última semana de preparação é decisiva para os concurseiros de todo o país, especialmente no Pará, que reúne mais de 35,9 mil inscritos. Para ajudar os candidatos a se organizarem, a professora de direito constitucional e especialista em concursos Karina Jaques compartilha orientações práticas sobre estudo e preparação.
Treinamento com questões da banca
Segundo Karina, nesta reta final o candidato deve concentrar seus esforços na resolução de questões da FGV, banca organizadora do concurso:
“Recomenda-se resolver exclusivamente questões da FGV. Se surgirem erros, retorne ao conteúdo programático, com foco nos tópicos de maior dificuldade. Evite estudar conteúdos novos, a não ser que sejam extremamente concisos”, explica a especialista.
Plataformas de questões, como o Questões de Concursos, podem ajudar a simular o ritmo da prova e familiarizar o candidato com o padrão de linguagem da FGV, aumentando a confiança e a precisão na hora do exame.
Organização do material para o dia da prova
Karina Jaques também destaca a importância da organização prática:
- Imprima o cartão de inscrição e confira o local da prova com antecedência.
- Verifique a documentação necessária, garantindo que esteja em bom estado e dentro da validade.
- Prepare as canetas permitidas (azul transparente) e organize outros itens obrigatórios.
- Planeje o deslocamento, considerando possíveis imprevistos, como trânsito ou dificuldade para estacionar.
“Ter tudo organizado no dia da prova reduz o estresse e permite que o candidato concentre sua energia na resolução das questões”, reforça Karina.
Mantenha a confiança e a disciplina
Além do preparo acadêmico, a especialista recomenda atenção à saúde mental e emocional:
- Mantenha a disciplina nos estudos focando nas questões da FGV.
- Para quem professa fé, a oração ou meditação pode ajudar a reduzir a ansiedade.
- Confie no conhecimento consolidado ao longo dos meses e evite dispersão com conteúdos novos.
“Nesta reta final, treine questões da FGV, organize seu material e mantenha a confiança. Essa é a chave para enfrentar o dia da prova com segurança”, conclui Karina Jaques.
Resumo das orientações
Treine exclusivamente questões da FGV.
Revise tópicos com dificuldade, sem estudar conteúdos novos.
Organize cartão de inscrição, documentos e materiais permitidos.
Planeje o deslocamento e considere imprevistos.
Mantenha confiança, disciplina e controle emocional.
