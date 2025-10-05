Capa Jornal Amazônia
Brasil

Brasil

CNU neste domingo: confira o que levar e o que é proibido na prova

Portões abrem às 11h30 e fecham às 12h30; provas começam às 13h

Agência Brasil
fonte

O concurso oferece mais de 3,6 mil vagas. (Foto: Agência Brasil)

Neste domingo (5) é dia de provas do CNU, Concurso Nacional Unificado. Mais de 760 mil pessoas estão inscritas para a segunda edição do Enem dos Concursos, que oferece mais de 3,6 mil vagas.  

Quem ainda não conferiu o local de prova, é melhor fazer com antecedência, para evitar atrasos. Basta acessar o site da Fundação Getúlio Vargas, a banca organizadora do concurso, com o número do CPF e a senha da conta gov.br.  O indicado é levar o cartão de confirmação de inscrição, mesmo não sendo obrigatório.  

E atenção ao que levar neste domingo: documento de identificação com foto, caneta de tinta preta ou azul transparente, lanche e água, só em embalagens transparentes também. As provas começam às 13h, no horário de Brasília. Mas os portões abrem às 11h30 e fecham 12h30. Serão 5 horas de prova para quem concorre a uma vaga de nível superior. E 3h30 para os cargos de nível médio.  

É proibido portar aparelhos eletrônicos, como celulares, relógios, fones; e acessórios como óculos escuros e chapéus. Se levar esses objetos, eles devem ser lacrados em envelope individual e entregues aos fiscais. 

E atenção! As medidas contra fraude nas provas foram aprimoradas: elas serão identificadas "página a página com códigos de barra” para cada candidato; o tipo da prova só vai ser revelado quando os gabaritos forem divulgados. E todas as salas terão detectores de metal, além dos banheiros; também detectores de ponto eletrônico serão utilizados sob orientação policial em todas as cidades onde houver provas.  

