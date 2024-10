Esposa de Rogério de Andrade, bicheiro preso em operação no Rio, já teve vídeo de sexo vazado

O bicheiro Rogério de Andrade, figura central do jogo do bicho no Rio de Janeiro, foi preso na manhã desta terça-feira (29). Casado com Fabíola de Andrade, rainha de bateria da Mocidade Independente, o bicheiro também já teve sua vida pessoal envolvida em algumas polêmicas. Um dos casos mais comentados foi o vazamento de um vídeo íntimo de Fabíola, no qual ela aparece em relações sexuais com três seguranças.

A vida do casal ganhou mais notoriedade após o sucesso da série documental "Vale O Escrito - A Guerra do Jogo do Bicho". A produção, disponível no Globoplay, detalha a história do jogo do bicho, principalmente no Rio de Janeiro, e expõe a vida dos principais envolvidos no negócio, como Rogério e Fabíola.

No entanto, o casal já havia enfrentado uma exposição em 2019, quando um vídeo de sexo explícito de Fabíola foi vazado na internet. Na época, a rainha de bateria usou suas redes sociais para falar sobre o episódio, que ela descreveu como uma "situação constrangedora" e "difícil para a mulher".

"É uma situação bem chata, muito constrangedora, principalmente para a mulher. Os homens julgam muito, tem muitos homens que falam besteira, coisas absurdas que não tem nada a ver. É bem mais difícil para a mulher... para o homem não pega mal, não sei por quê. A vontade que dá no homem dá na mulher também. O povo é machista", desabafou.

Ela acrescentou que o vídeo era parte de um fetiche entre ela e o marido e afirmou que Rogério sempre esteve ciente da situação: "Eu sei que eu não devo nada a ninguém, mas fiz a live para esclarecer que aquilo foi uma coisa muito particular e íntima, minha e do meu marido. Tenho certeza que muitas mulheres já passaram por isso e tem medo ou vergonha de falar".

"Infelizmente vazou, mas é uma coisa que pra mim e pro meu marido é super natural. Todo mundo tem fetiche, todo mundo tem seus desejos. É algo muito natural e normal para muitos casais. Quis mostrar para as mulheres que elas não têm que se preocupar com o que o outro está falando", concluiu. Fabíola e Rogério estão juntos há dez anos e têm dois filhos.

Operação Último Ato

Na manhã desta terça-feira (29), Rogério de Andrade, apontado como o maior bicheiro do Rio de Janeiro e sobrinho de Castor de Andrade, foi preso em sua residência na Barra da Tijuca. A ação, parte da Operação Último Ato, foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ) e baseia-se em uma nova denúncia que acusa o bicheiro de ter ordenado a morte do rival Fernando Iggnácio.

Momento da prisão de Rogério de Andrade em casa, em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca (Reprodução / Globoplay - via NSC Total)

Iggnácio, genro e herdeiro do contraventor Castor de Andrade, foi executado em 10 de novembro de 2020 em uma emboscada no Recreio dos Bandeirantes. As autoridades acreditam que Rogério tenha ordenado sua execução em meio a uma disputa familiar pelo controle do império do jogo do bicho. A Justiça determinou que Rogério fique em um presídio federal.

A rivalidade entre Rogério e Iggnácio era antiga e marcada por uma série de assassinatos. A Polícia Federal estima que, entre 1999 e 2007, cerca de 50 pessoas tenham sido mortas em decorrência dessa disputa, incluindo policiais que prestavam serviços aos contraventores.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora em OLiberal.com)