Polícia do Rio vai atrás de bicheiro e encontra Erick Pulgar, do Flamengo; entenda

O volante chileno do Flamengo, Erick Pulgar, reside em uma mansão luxuosa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, conhecida como "Casa de Vidro". O imóvel, espelhado e equipado com uma piscina, é alugado por Pulgar e pertence a Bernardo Bello, um bicheiro carioca com um histórico controverso, incluindo cinco mandados de prisão, um deles relacionado à morte de um advogado em Niterói em maio de 2022.

Na quinta-feira (7), durante a Operação Às de Ouro III, agentes da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio visitaram a "Casa de Vidro" em busca de Bello, suspeitando de atividades de lavagem de dinheiro relacionadas ao jogo do bicho. No entanto, encontraram a família de Pulgar no local.

Desde setembro do ano anterior, Pulgar paga um aluguel mensal de R$ 70 mil em espécie para Tamara Garcia, filha de Waldemir Paes Garcia, conhecido como Maninho, e ex-mulher de Bello, também proprietária do imóvel. O jogador não está envolvido na investigação da Polícia Civil e do MPRJ.

O Flamengo se comprometeu a prestar assistência ao jogador, se necessário, e o estafe de Pulgar afirmou que o contrato de locação foi feito de acordo com a legislação brasileira, por meio de uma empresa que administra o imóvel. Pulgar desconhece a identidade do proprietário do imóvel e nunca teve contato com a locadora, realizando o aluguel diretamente com a administradora.

A mansão onde vive o jogador do Flamengo, pertencente ao bicheiro Bernardo Bello. (Reprodução)

Erick Pulgar ingressou no Flamengo em julho de 2022, vindo da Fiorentina, na Itália. Sua contratação custou 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 15 milhões na época). Desde então, ele disputou 61 jogos pelo clube e participou das conquistas da Libertadores de 2022 e da Taça Guanabara de 2023.

Além de seu estilo moderno e luxuoso, a "Casa de Vidro" é conhecida por sua segurança excepcional, incluindo espelhos à prova de balas. O imóvel também possui uma academia particular, campo de futebol society, obras de arte e uma piscina.