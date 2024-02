Atacante Pedro, do Flamengo, anuncia que vai ser pai

O domingo (25) foi um dia especial para o atacante Pedro, do Flamengo. Além de marcar um dos gols da vitória contra o Fluminense, o jogador também anunciou que vai ser pai de gêmeos, com sua esposa Fernanda Nogueira. A revelação foi feita durante a comemoração do gol. Pedro colocou a bola dentro do uniforme, simulando uma barriga de gravidez, colocou o dedão na boca e fez sinal de 2 com os dedos.

Em suas redes sociais, o jogador publicou fotos da comemoração e escreveu: "Agora somos 4! Obrigado, Senhor, por essas duas bençãos! A espera de gêmeos com muito alegria. Mamãe e Papai já amam vocês! Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá (Salmos 127:3)".

Em entrevista após o jogo, Pedro falou sobre a felicidade do momento. "Fico feliz por mais um gol, mais uma vitória. Tenho que agradecer a Deus pelas bênçãos que ele me deu agora e à minha esposa. Estamos esperando gêmeos. Reservei esse jogo especial para fazer essa homenagem aos meus filhos e minha esposa. Tenho certeza que já são uma bênção nas nossas vidas. Estamos muito felizes com isso", revelou.

Pedro e Fernanda Nogueira se casaram em março de 2023. O jogador pediu a amada em casamento em novembro de 2022, após sua convocação para a Copa do Mundo, depois mais de um ano de relacionamento.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)